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「針」的萬中選一！中市AZ殘劑打到機率曝光…結果讓人傻眼

▲台中忠信國小快打站有年輕人打到殘劑。

▲明天台中將有44個快打站開放施打殘劑，但得先上網預約。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

「針」的萬中選一！台中市的「COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今天上午9點開放預約，開放後即湧入大量連線，導致系統超載大當機，統計截至下午4時為止，點擊人次超過270萬、1萬8000人完成登記。但不論最後登記人數多寡，明天台中快打站最多僅200劑左右殘劑，上網搶登記成功、又被亂數抽中的機率不到萬分之一。但更讓人傻眼的是，沒有抽中的人若想打疫苗，明天得重新來過、登記預約。

台中市長盧秀燕今天在記者會上表示，台中市民才282萬人，卻有200多萬人次點閱，顯示大家對疫苗的需求。衛生局也估算，每站快打站最後一瓶的殘劑至多4到5劑，明天台中全市約40個快打站，估計約有200劑左右殘劑。

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不少網友哀號，無法登入、甚至花了3個多小時還登記不到，直言真的靠運氣。一名國中程姓數學老師說，雖說點擊人次不代表人數，有可能因為網頁當掉重複點擊，或是一個人一口氣開好幾個視窗搶登記，都有可能拉高點擊次數。不過，若單純以270萬點擊人次來計算，點擊後成功進入頁面、然後經由亂數抽中機率來看，機率遠低於萬分之一。

研考會主委吳皇昇強調，為了避免排隊苦候群聚，杜絕特權疫苗，建立公開機制，零星殘劑數萬人搶，凸顯疫苗不足的問題，打不到的民眾，歸零重新再登記預約，是為了維持公平公開公布原則，請民眾體諒。

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