禾馨替孕婦預約院內接種疫苗？　北市：已終止合約「沒疫苗可打」

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前針對禾馨4家診所違規施打疫苗一事，裁罰230萬元，並且終止疫苗合約診所資格，不再配發疫苗；然而禾馨診所29日卻在臉書上提及，有「孕婦獨享施打計劃」，開放孕婦登記到院內施打疫苗。對此，台北市衛生局副局長陳正誠表示，目前小禾馨相關診所裡面沒有疫苗可幫孕婦施打，呼籲台北市孕婦到醫學中心開放的特別門診預約。

禾馨懷寧婦產科診所、禾馨民權婦幼健康中心29日於臉書表示，「#禾馨孕婦獨享施打計劃」、「#院內施打最安心」、「#禾馨小民權禾馨懷寧均可施打」，要在29日於禾馨APP開放登記孕婦施打莫德納、AZ疫苗，須符合禾馨孕婦身份才能登記，登記完後會按先後順序，幫忙在台北市政府疫苗預約系統搶號，「希望透過人海戰術協助您院內進行施打」。

針對禾馨說要開放孕婦預約接種疫苗，台北市政府29日下午舉辦記者會，台北市衛生局副局長陳正誠指出，6月24日就終止禾馨4家診所的新冠疫苗接種合約，且目前裁罰仍沒有被取消，目前小禾馨相關診所裡面，沒有疫苗可以幫孕婦做施打，呼籲台北市孕婦到醫學中心開放的特別門診上做預約。

▼禾馨診所公布孕婦接種「獨享計畫」。（圖／翻攝自Facebook／禾馨民權 婦幼健康中心）