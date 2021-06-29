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社會 社會焦點 保障人權

獨／雲林阿北「自我解封」公園開喝　正義哥激勸遭扁「口罩浸血」

記者蔡佩旻／雲林報導

因應國內COVID-19疫情嚴峻，中央5月宣布全國進入三級警戒，各地進入最高防疫戒備，各縣市隨之封鎖校園、公園、綠地、運動場、球場等處，以防民眾群聚成破口，未料雲林竟有民眾相約公園飲酒，遭路過民眾激動勸導後，三人起口角大打出手，造成詹姓男子頭部撕裂傷送醫，警方隨之將喝酒兩人帶回釐清案情。

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲周姓老翁與林姓老翁坐在石桌椅喝酒聊天，詹男路過停下激動勸阻，三人一言不合拳腳相向，除了酒瓶與酒杯，詹男遭打傷後沾滿血的口罩遺留現場。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨（28）日下午約15點25分斗六莊敬路的「斗六公園」傳出有人鬥毆受傷，警方獲報迅速出動快打部隊，三車10多人連偵查隊都趕抵現場，引起路過民眾好奇側目，目擊民眾表示，一開始時沒注意裡頭發生了什麼事，一瞬間來了三台警車從三個方向急駛而來，10幾人往裡面衝，這才知道裡面發生打架事件。

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「斗六公園」傳出有人鬥毆受傷，警方獲報迅速出動快打部隊，三車10多人連偵查隊都趕抵現場，引起路過民眾好奇側目。（圖／民眾提供）

附近攤商表示，該公園長久以來一直都是附近老人家相約下棋、泡茶、小酌的聚所，偶會發生起口角爭執或下棋吵架事件，警方不時也會來查看是否有人聚賭，但很少有打到流血事件，三級警戒後裡頭人變少了，僅剩少數人進入步道健走運動，今日下午約3點半，警車、救護車都來，大批人馬衝進公園，後來救護人員帶走一名滿臉是血的人送醫。

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

攤商說，後來聽聞他人轉述，是一名年約40多歲的詹姓男子騎腳踏車帶2隻狗騎經公園步道，疑似看見約60多歲的周姓老翁與約70歲的林姓老翁坐在步道旁的石桌椅喝酒聊天，上前言行激動地勸阻，三人起了口角後詹男疑似作勢打人，兩名老翁以酒瓶還擊，便將詹男打傷，造成詹男頭部撕裂傷，血流滿面，口罩沾滿血漬留於現場。

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲遭打傷的詹男其單車與兩隻狗，被警方載回派出所暫保管。（圖／記者蔡佩旻攝）

救護人員將詹男緊急止血，並初步處置頭部撕裂傷之傷口後送往成大醫院斗六分院治療。失手打傷詹男的周翁與林翁被警方帶回警局製作筆錄，釐清案情，而詹男的單車與兩隻狗也被警方載回派出所暫保管、收留。據了解，頭部受撕裂傷送醫縫合數針的詹姓男子，出院後即到派出所對動手打傷的林翁及周翁提告傷害罪。

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方表示，兩名老翁雖未大聚集人數上限，但飲酒行徑已觸犯防疫法，於蒐集資後填寫傳染病防治法稽查紀錄表，函請衛生局裁罰；並以傷害罪及違反社會秩序維護法移送偵辦。警方指出，針未來對該公園將由巡邏員警加強密切注意是否有人進入違法聚集，以防成為防疫破口。

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案發公園為完全開放式，雖於周圍多處貼上公告，仍有民眾恣意進入活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲打傷人的兩名老翁被警方帶回派出所，現場剩下老翁的機車與石桌上的酒杯，及地上2個酒瓶與沾滿血漬的口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六公園長久以來一直都是附近老人家相約下棋、泡茶、小酌的聚所，偶會發生起口角爭執或下棋吵架事件，警方亦時常查看是否有人聚賭，但很少有流血事件。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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