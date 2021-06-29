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國道休旅車換車道失控撞護欄　空翻6圈畫面曝！母子命大輕傷

▲一輛白色休旅車小自客車原本行駛外側車道，變換車道時失控撞上內側車道的護欄，致整輛車騰空翻覆整整6圈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一輛白色休旅車小自客車原本行駛外側車道，變換車道時失控撞上內側車道的護欄，致整輛車騰空翻覆整整6圈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高速公路南向237.7公里處28日發生翻車事故，一輛休旅車疑因換車道後失控，自撞護欄側翻六圈，所幸撞擊後未波及其他車，車內兩人僅受輕傷；整個失控自撞影片被後方車輛拍下，有民眾分享至臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》。第四公路警察大隊斗南分隊表示，事故駕駛酒測值為零。

昨日中午約11時30分國道1號南下237.7公里處雲林縣虎尾段，一輛白色休旅車小自客車原本行駛外側車道，在變換至中線車道，疑因為了閃避另一輛行駛在中線的小貨車，想轉回原車道卻突發生失控，撞上內側車道的護欄，致整輛車騰空翻覆整整6圈，驚險畫面遭後方車輛行車記錄器拍攝下來。

▲一輛白色休旅車小自客車原本行駛外側車道，變換車道時失控撞上內側車道的護欄，致整輛車騰空翻覆整整6圈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡姓男子載母親行經國道，發生失控自撞翻車車禍，車輛嚴重毀損，所幸2人僅受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，白色事故車駕駛是21歲的蔡姓男子，副駕駛座乘客為其54歲的母親，經警方趕到將車內兩人送醫，所幸只受輕傷，撞擊當下該路段雖然車多，但因均保持安全距離，未有其他車輛受波及釀災，是不幸中的大幸。

第四公路警察大隊斗南分隊表示，事故車輛駕駛經酒測後酒測值均為0.00mg/l，第四公路警察大隊斗南分隊呼籲用路人，開車務必依照當地路段速限行駛，變換車道時應保持安全間隔及距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲一輛白色休旅車小自客車原本行駛外側車道，變換車道時失控撞上內側車道的護欄，致整輛車騰空翻覆整整6圈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡姓男子載母親行經國道，發生失控自撞翻車車禍，車輛嚴重毀損，所幸2人僅受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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