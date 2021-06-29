我爸失聯2天了！警破門「阿北躺地36小時」　緊急送醫PCR

▲警消破門後發現老翁倒臥房間地板上，張翁向警消表示身體不適，倒地上約一天半，爬不起來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局虎尾警分局土庫分駐所6月24日下午，突然接獲來自高雄市的民眾報案，該男子指稱獨自居住在土庫鎮的6旬父親從6月22日之後就一直聯絡不上，深怕父親發生意外，但因身在高雄市工作，無法立即回到雲林，請警方協助先至父親家中查看。警方到場發現老翁已跌躺地板超過24小時，隨即協助送醫救治並採驗PCR。

土庫分駐所24日下午14時許，接獲來自高雄的張姓民眾致電報案，表示居住在土庫鎮的68歲父親從22日之後就一直聯絡不上，深怕父親自己生活發生意外，但自身卻又在高雄市工作，無法立即趕返雲林，不得已只好拜託警方協助前往父親家中查看。

警方獲報後隨即派員前往，警員陳彥佑趕抵現場發現獨居老翁住處大門深鎖，敲打鐵門及撥打電話均無人回應，訪查鄰居也表示近2天都未看到老翁出門，若在家中有人，敲門都會應門。警員陳彥佑一聽直覺不對勁，緊急聯繫報案人後，其同意警方聯絡消防隊破門進入查看。

警方表示，經消防隊人員協助破門進入屋內，發現老翁倒臥於房間地板上，所幸仍有意識反應，張翁向警消表示自己身體不適，倒臥於地上約一天半，爬不起來。隨後立即由消防隊救護車將老翁載送至若瑟醫院治療，後續透過治療後，老翁已恢復體力，家屬對警方緊急救命感到萬分感謝。

據了解，現進入急診醫療都會先經採檢，老翁24日送醫即接受採檢，至今警方未獲通知有陽性狀況也沒有被匡列居家隔離，故推測應為陰性，老翁也未接受AZ疫苗接種，排除疫苗接種不適。

虎尾警分局分局長黃維章表示，家中若有高齡老人，應保持警覺、掌握長者動向，如有突發緊急事故發生，第一時間可報警求助，俾利警方即時協助。

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