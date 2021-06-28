搭白牌車司機的屏東逃逸移工PCR出爐　南投仁愛鄉大清消

▲曾與染疫司機接觸的移工逃逸至山區部落，仁愛鄉公所進行大清消。（圖／仁愛鄉公所提供）

記者高堂堯、陳崑福／南投報導

Delta印度變種病毒株侵襲台灣導致新冠疫情復燃，一名原在屏東縣工作的印尼籍移工日前非法逃逸，一路北上藏匿於南投仁愛鄉山區，昨遭警方逮捕並立刻送往南投醫療院所採檢PCR，所幸稍早消息傳出呈現陰性，但仁愛鄉公所不敢大意，仍針對該移工足跡進行全面清消。

Delta病毒目前正肆虐屏東縣部分地區，據了解，這名綽號「安」的印尼籍38歲男子，曾由染疫的白牌計程車司機載送、往返住所和工作地點；相關單位在進行該傳播鍊疫調時，也曾通知「安」赴醫療院所採檢PCR，但他卻在此前就逃逸無蹤，警方和衛生相關單位發出中文、印尼文的雙語訊息，指「安」有高度染疫風險，請求各地和移工社群協助尋找通報。

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▲印尼逃逸移工曾搭上屏東染疫計程車司機的車，相關單位以中文和印尼文發出訊息，請求協尋該名移工。（圖／記者高堂堯翻攝）

屏東警方後來掌握消息，得知該印尼男子可能躲藏於南投縣仁愛鄉山區，轉請南投仁愛警方協尋，晚間近9時終於在華崗部落找到人，他向警方表示因屏東目前暫無工作機會，才會轉來南投找朋友兼打工。

因該名移工曾與Delta病毒確診者接觸，仁愛警方和消防隊全副武裝，昨晚連夜火速將他帶下山送往醫療院所進行PCR採檢，再轉送集中檢疫所安置收容，所幸稍早傳出好消息，屏東縣政府證實採檢結果為陰性。

▲曾與染疫司機接觸的移工逃逸至山區部落，仁愛鄉公所進行大清消。（圖／仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉公所得知有曾與染疫者接觸的逃逸移工在鄉內活動，今天動員對其工作場所、周邊環境和曾經途經之處都進行大規模清消，防堵變種新冠病毒和疫情延燒到醫療資源不足的深山偏鄉部落。

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