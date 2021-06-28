陳怡君爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計製造恐慌」

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前爆出，一名駐衛警確診，其工作範圍為11樓，正是市府高層辦公及會議室樓層；台北市議員陳怡君28日再爆，北市府員工共115人確診，其中衛生局有33人居冠，質疑市府資訊不透明。對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩回應，已經有74人康復，且都有進行匡列與隔離，沒有蓋牌一事，勿再以統計數字玩文字遊戲製造恐慌。

陳怡君28日表示，台北市政府一名11樓的駐衛警於6月20日確診新冠肺炎，引發各界高度關注，不過台北市政府僅匡列13人，並反擊盼勿製造恐慌；然而北市府確診人數到6月23日統計已高達115人，其中以衛生局33人最高、警察局28人居次、北捷12人第三，北市資訊不透明，造成員工人人自危是事實，要求落實疫調及足跡公開透明，讓員工安心上班。

陳怡君表示，這陣子一直接獲市府員工爆料，指相關單位都有同仁確診，但高層始終不願說明，任由員工自行揣測。有些基層公務員，正因為府內蓋牌疫情資訊，在求助無門之下投訴1999，卻依然得不到正確資訊，且未被重視，另基層公務員感嘆，市府草菅人命。

陳怡君強調，「資訊公開透明是預防病毒擴散的重要一環」，市府115人確診不是個小數字，市府員工人心惶惶也是事實，公布這些資料也不是要引起恐慌，而是要提醒市府做好相關疫調，並讓員工得知內部情況，才能做好防範，杜絕病毒傳染。

針對陳怡君表示北市府員工確診蓋牌一事，黃瀞瑩28日回應，自5月21日至6月23日北市府員工共計115人確診，其中已有74人康復，北市府早已施行居家辦公及分區辦公等措施，且制定員工確診後SOP，如實進行匡列及隔離，根本沒有蓋牌一事，「議員切勿再以統計數字玩文字遊戲製造恐慌，對於防疫工作毫無意義。」