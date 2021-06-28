台東持續為相關貨運與市場人員打疫苗　籲鄉親不要跨縣市移動

▲ 饒慶鈴表示:台東持續為相關貨運與市場人員施打疫苗，提醒鄉親忍耐不跨縣市移動。（圖／台東縣政府提供）



記者楊漢聲／台東報導

「Delta病毒傳染力強，請鄉親非必要不跨縣市移動、落實個人防疫」，台東縣長饒慶鈴今(28)日於疫情記者會中說明，台東與屏東兩地往來密切，請民眾千萬做好防護，防疫絕不能掉以輕心，有疫苗就請盡速前往接種。此外，台2人PCR採檢陰性、其餘採檢中。另因應北農群聚感染，縣府已於昨(27)日起為肉品市場、漁市場、北農相關貨運業者共125位人員接種疫苗，今起連3天將為中央市場及果菜市場相關業者接種。

饒慶鈴表示，台東縣連續18天0確診，累計22例確診，然而Delta病毒來勢洶洶，傳染力相當高，防疫更不能鬆懈。台東有1位鄉親6/6與秘魯祖孫搭同班機返臺，在台中居家隔離期滿後返回台東，縣府立刻安排PCR篩檢，所幸為陰性；今日上午接獲屏東通知，截至目前縣內有10人與枋寮果農確診案14734有接觸，衛生局緊急安排PCR採檢，其中2人採檢陰性、其餘8人採檢中，10人皆居家隔離中；另有8人因足跡重疊必須自主健康管理，也安排PCR採檢中。

饒慶鈴說明，因應北農群聚感染，台東優先將市場第一線工作人員列入施打範圍，昨(27)日已完成肉品市場、漁市場、北農相關貨運業有意願者共125人接種疫苗；今起連3天為中央市場、果菜市場相關業者接種，並且呼籲病毒不會挑疫苗，有疫苗就先施打。另外，針對Delta病毒擴散危機，已快速啟動村里長關懷機制，請村里長主動關心自熱區或國外回來的鄉親，也請有相關旅遊史、足跡史的民眾務必做好自我健康監測，並盡速至就近衛生所或醫療機構進行自費快篩。

針對7月此波疫苗撥補狀況，饒慶鈴表示，目前中央確定7月首波疫苗，將分配2批撥補莫德納疫苗，7/1撥補8,400劑(包括矯正機關工作人員753劑)、7/8預計撥5,600劑。中央目前雖開放第1至8類對象接種，但此次疫苗數量仍遠不及需求，將視最後撥補數量規劃施打對象、預約方式後盡快公告。

最後也提醒，防疫最高原則就是做好個人防護，勤洗手、戴口罩、不群聚，Delta病毒症狀表現像重感冒，患者容易有頭痛、流鼻水、喉嚨痛等，民眾可能一開始沒有察覺，因此請大家千萬先忍耐，非必要不跨縣市移動、勿到鄰居親戚或朋友家串門子、泡茶聊天，請大家市訊問後不拜訪、出現症狀快就醫，確定把這波疫情守下來、中央宣布解封後再恢復往日生活。

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