曾搭染疫白牌司機車！屏東移工逃南投山區　警漏夜抓人PCR採檢

▲印尼逃逸移工曾搭上屏東染疫計程車司機的車，相關單位以中文和印尼文發出訊息，請求協尋該名移工。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、李忠憲／南投報導

新冠疫情嚴峻，Delta印度變種病毒株侵襲更是雪上加霜，屏東白牌計程車傳播鍊確診人數不斷增加，如今更傳出有逃逸外籍的移工曾搭過染疫司機的車；一名原於屏東縣工作的印尼籍移工日前非法逃逸，一路北上藏匿於南投山區，所幸昨天遭警方逮捕並立刻送往南投檢疫所採檢PCR，目前等待結果出爐，並由警方戒護中。

Delta病毒目前正肆虐屏東縣部分地區，據了解，這名綽號「安」的印尼籍38歲男子，曾由染疫的白牌計程車司機載送、往返住所和工作地點；相關單位在進行該傳播鍊疫調時，也曾通知「安」赴醫療院所採檢PCR，但他卻在此前就逃逸無蹤。

▲南投縣政府日前舉辦首場企業勞工快篩，防堵移工群聚感染。（圖／資料照片，台中榮總埔里分院提供）

相關單位發出中文、印尼文的雙語訊息，指「安」有高度染疫風險，請求各地和移工社群協助尋找通報，後來傳出消息，該印尼男子可能躲藏於中部山區；最後由屏東縣刑警大隊在南投山區找到人，昨晚連夜火速帶下山送往南投的檢疫所安置收容，並進行PCR採檢。

南投境內有上萬移工，先前又有「東方紅」傳染鍊，縣府連月加強稽查八大行業、雇傭業者宿舍和餐廳，嚴防移工或外籍按摩女群聚感染，未料卻傳出來自外縣市的逃逸移工曾與染疫者密切接觸；南投縣長林明溱月前已多次向外籍且身份不明、疑似逃工者喊話，不要躲在暗處，只要願意出來受檢，絕不會被遣送出境，若發現感染也可立即送醫治療，如此可以避免疫情擴散並確保民眾健康。

►大同大同國貨好～～～



►日月潭17天「變回仙境」縮時影片！美到令人感動...差0.68米滿水位



►男女大學生雙亡畫面曝！副駕車門曾詭異打開 她報平安後赴黃泉



►網瘋傳是真的！企業佛心紓困 南投市、草屯、名間每戶最高領6萬



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉