疫情衝擊及租約到期　宜蘭傳藝老爺行旅8／31停業

▲▼宜蘭傳藝老爺行旅因租約到期，公告將於8/31停業。（圖／宜蘭傳藝老爺行旅提供）

記者游芳男／宜蘭報導

不敵疫情衝擊，宜蘭傳藝老爺行旅因租約到期，公告將於8/31停業，傳藝老爺行旅表示，對於已預訂8/22日以後入住的旅客，飯店營運團隊竭誠自即日起個別與客人聯繫及退還預付之訂金全額。持有老爺酒店集團聯合住宿券、聯合餐飲券之客人，可選擇到老爺酒店集團在國內的10家飯店使用，消費權益受到保障無異。

宜蘭傳藝老爺行旅在官網公告說：「將自2021年8月31日起停止營運，餐旅服務最後營業日為

2021年8月22日，傳藝老爺行旅深切感謝自開業以來迄今，曾來入住及用餐、給予服務團隊肯定與長期支持飯店的旅客及各界好友。

傳藝老爺行旅係於2017年全聯善美的文化藝術基金會承接傳藝中心宜蘭園區委託經營起，始將住宿區及園區美食坊2F餐廳老旅品牌承租經所設立。自承租起投入資金修繕改裝，加入荷蘭設計團隊賦予老屋新面貌，以老爺行旅品牌帶給旅人獨特的藝旅體驗，並首創毛住宿服務，獲全台前五大寵物友善旅宿店。

透早食堂供應國內少見的「宜蘭人的早餐」體驗傳統風味，手路菜中餐廳更於2020年榮獲經濟部經典台菜餐廳、宜蘭縣嚴選美食：「及訴求環保之綠色餐廳認證；戶外多元客製化的婚禮服務,亦深受國内外賓客喜愛。

2021年初曾接待國際藝術大師「奈良美智」讓老爺款待備受評,從旅宿、餐飲、藝文盡全力挑戰,也為老爺行旅開創不少奇蹟。

在租約即將於今年8月届滿之際,由於5月中起cOVID-19本土疫情峻，可恢復營業榮景之日亦無法預期,營運管理團隊經審慎評估決定不再續約，傳藝老爺行旅很遺憾宣布將於：8月31日合約期滿後終止營運。

老爺行旅原承租場地包含傳藝住宿區及園區美食坊2餐廳，後續將由傳藝中心宜蘭園區委經營單位全聯善美的文化藝術基金會洽議合意的餐旅業者接手營運。

對於已預訂8月22日以後入住的旅客,飯店營運團隊竭誠自即日起個別與客人聯聚及退還預付之訂金全額。持有老爺酒店集團聯合住宿券、聯合餐飲券之客人，可選擇到老爺酒店集團在國內的10家飯店使用,消費權受到保障無異。

飯店員工部分將依勞動基準法相關法規辦理，亦會竭力協助同仁轉業或轉任至老爺酒店集團在國內的其他飯店適合缺,或未來有關缺也將優先任用。宜蘭傳藝老爺行旅因租約屆滿終止營運，老爺酒店集團在國內其他飯店據點不受影響，仍持續提供餐旅服務。」

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