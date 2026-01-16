企業挹注早療資源　「伴飛同行車」深入雲林社區

▲家扶雲林發展學園全新行動早療車「伴飛同行車」啟用，將療育資源送進偏鄉與社區。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

走遍雲林鄉間超過25年，家扶基金會雲林發展學園以行動早療撐起無數慢飛天使的成長旅程。從城市到偏鄉，療育老師與社工一年奔走逾3700公里，把專業送進孩子最需要的地方。近日，在企業力量挹注下，全新行動早療車「伴飛同行車」正式啟用，象徵早期療育服務再向前推進，讓支持更即時、陪伴更貼近家庭。

家扶基金會雲林發展學園深耕早期療育服務至今已逾25年，服務網絡涵蓋雲林20個鄉鎮，累計陪伴超過1萬6500名身心障礙及發展遲緩兒童與其家庭。多年來，學園團隊以「把療育送到家門口」為核心精神，持續發展行動式與到宅服務，減輕偏鄉家庭在交通、照顧與就醫上的重重限制，讓孩子能在熟悉的生活情境中學習與成長。

身為全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商，慧榮科技長期投入弱勢關懷與兒童發展議題，自2014年起與家扶攜手合作，至今累計捐助金額達757萬元。慧榮科技總經理苟嘉章表示，早期療育是影響孩子一生的重要關鍵，企業希望透過實際行動，讓資源走進更多被忽略的角落。此次捐贈行動早療車，正是希望讓服務更貼近孩子與家庭，也號召社會大眾一同關注慢飛天使的需求。

新啟用的「伴飛同行車」車內配置多元早療教輔具，結合影音科技與互動媒材，能因應不同孩子的發展需求進行個別化引導。行動早療車除提供療育課程，也同步延伸親職指導與即時諮詢，協助家長在日常生活中建立支持策略，讓療育不再侷限於固定場域，而是融入家庭與社區。

來自麥寮偏鄉、即將滿五歲的小貞，是行動早療服務的縮影。小貞出身單親家庭，主要照顧者為行動不便的曾祖母與罹患失智症的祖父，交通與就醫條件受限，讓發展遲緩的療育之路格外艱難。經幼兒園篩檢與社工協助後，早療教保老師駕駛「伴飛同行車」走進家中，運用感覺統合教具、桌遊與生活素材，引導孩子提升專注力與表達能力，讓療育在家中自然發生，也減輕家庭照顧壓力。

雲林發展學園園長謝依茹表示，行動早療的推展，除仰賴專業且具使命感的團隊，更需要能穿梭鄉間、走進社區的行動工具。這輛早療車由家長、療育老師與社區夥伴共同票選命名為「伴飛同行車」，象徵陪伴慢飛孩子一步步成長，也支持家庭走向更有希望的未來。學園也期盼社會大眾，未來在社區中看見行動早療服務時，多一分理解與友善，讓關懷成為孩子前行路上的力量。

▲「伴飛同行車」象徵陪伴孩子成長、支持家庭前行的行動力量。（圖／記者游瓊華翻攝）