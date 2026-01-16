瀝青車超誇張「超載近20公噸」　桃園警出手了！最高可罰5萬

▲桃園市中壢警方昨天攔查一輛滿載瀝青大型車輛。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方為維護道路品質及確保用路人行車安全，昨（15）日配合交通警察大隊，在轄區大型車輛經常通行重要幹道，規劃執行大型車專案取締勤務，運用移動式地磅設備，針對砂石車、大貨車等大型車輛加強稽查超載及相關違規情形。其中一輛滿載瀝青大型車輛，經過磅後超載近20公噸，屬於嚴重超載行為，警方依法製單舉發，最高可處5萬1800元罰鍰，並違規記點3點。

▲桃園市中壢警方昨天攔查一輛滿載瀝青大型車輛，前輪過磅。（圖／中壢警方提供）

中壢警方昨天在大型車輛常經重要道路執行取締勤務，其中一輛載運瀝青大型車輛，經移動式過磅設備量測後，居然重達54公噸，嚴重超載近20公噸，此外，該大型車輛除超載外，也未依規定申請大型車通行證即行駛管制道路，警方除依道路交通管理處罰條例規定，針對超載、未依規定行駛管制道路行為製單舉發，最高可處新臺幣5萬1800元罰鍰，並違規記點3點。

▲桃園市中壢警方昨天攔查瀝青大型車輛，過磅後發現超載近20公噸，當場製單舉發。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局指出，自今年1月起迄今，已取締92件砂石車（土方車、大貨車）交通違規案件，大型車輛若嚴重超載，除易造成路面結構損壞外，亦會導致煞車距離延長、車輛操控性降低，大幅提高交通事故發生之風險，對用路人生命安全構成嚴重威脅。

▲桃園市中壢警方昨天攔查一輛滿載瀝青大型車輛，後輪過磅。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰強調，警方將持續結合交通警察大隊力量，採取不定時、不定點方式，加強取締大型車重點違規行為，展現守護道路品質與交通安全決心，呼籲相關業者及駕駛人務必遵守交通法規，切勿心存僥倖，共同營造安全有序交通環境。