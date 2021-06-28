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金門獲配5040劑莫德納疫苗！7／2「採雙軌制」開打…估2天內打完

▲▼金門獲配5040劑莫德納疫苗。楊鎮浯縣長強調，7月2日再度啟用4鄉鎮大型接種站，以加快施打作業。（圖／記者林名揚攝）

▲金門獲配5040劑莫德納疫苗。楊鎮浯縣長強調，7月2日再度啟用4鄉鎮大型接種站，以加快施打作業。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、閔文昱／金門報導

金門縣長楊鎮浯27日透露，金門獲配莫德納疫苗5040劑，預計7月1日送達。金門縣政府28日也公告施打計畫，將採雙軌制，從7月2日起開打，預計3日施打完畢。

楊鎮浯縣長表示，莫德納疫苗金門預定自7月2日起5鄉鎮同步開打，金城、金寧、金湖、金沙4鄉鎮大型接種站為地區65歲以上長者服務，烈嶼鄉親則由烈嶼衛生所專責。他也提醒，由於數量有限、接種率也不易估算，「如屆時不敷使用，符合資格鄉親也不用擔心，7月8日後將會有第二批莫德納疫苗者抵金讓大家接續施打。」

▲金門縣政府公告施打計畫。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯）

▲金門縣政府公告施打計畫。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯）

針對第二軌的孕媽咪及第1-5類、第7類、第9類等特殊對象，楊鎮浯指出，目前已預控分流由衛福部金門醫院負責，歡迎符合資格對象自行預約、接種。

楊鎮浯強調，由於莫德納疫苗的保存期限較短，他28日特別邀集衛生、民政、觀光等相關單位進行疫苗接種工作細部討論，確定將於7月2-4日再度啟用4鄉鎮接種站，以加快莫德納疫苗的施打作業，提高地區覆蓋率。

▲▼金門獲配5040劑莫德納疫苗。楊鎮浯縣長強調，7月2日再度啟用4鄉鎮大型接種站，以加快施打作業。（圖／記者林名揚攝）

▲楊鎮浯呼籲，疫苗有打有保障。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯呼籲，不管是莫德納，還是AZ的疫苗，打疫苗對自身、對周邊、對金門都是一種保障，雖然金門縣政府尊重鄉親對特定疫苗的選擇權利，但他也提醒，「鄉親不要太過堅持，早一天接種疫苗就少一分風險。」

▼金門縣政府公告施打計畫。（點圖可放大／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯）

▲金門縣政府公告施打計畫。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯）

▲金門縣政府公告施打計畫。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯）

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