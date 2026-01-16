　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「日本一番頂級橄欖油」竟是假的　檢約談黑心父子3人到案

▲▼ 橄欖油。（圖／pixabay）

▲堡晟、楓緣涉進口橄欖粕油假冒販售，士檢搜索4處、3人交保。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署肅貪組檢察官蔡景聖偵辦進口油品假冒販售案，查出堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司相關人員，涉嫌進口橄欖粕油卻以「日本一番頂級橄欖油」販售。檢警昨（15）日搜索公司舊址、倉庫及住處等4處，帶回實際負責人陳志豪等3人，訊後依詐欺及假冒食品罪嫌，分別諭知100萬、50萬及30萬元交保。

本案由肅貪組檢察官蔡景聖指揮，並由內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊配合偵辦。檢警於昨（15）日持法院核發之搜索票，會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局等單位，前往涉案公司舊址、公司倉庫及相關人員住處等共4處執行搜索。

檢警帶回實際負責人陳志豪和擔任廠長及員工的2名兒子等3名被告，以及5名證人到案說明。經檢察官訊問後，認3名被告涉嫌觸犯《刑法》第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，並涉違反《食品安全衛生管理法》第49條第1項、第15條第1項第7款所定之假冒食品罪嫌。

檢方複訊後，分別諭知被告陳志豪以100萬元交保、另2名兒子分別以50萬和30萬交保，並持續追查相關油品實際來源、流向及是否已流入市面販售。

士林地檢署強調，食品標示攸關消費者知情權與飲食安全，後續將持續釐清案情，全力防堵不實標示油品流入市場，以保障民眾權益。

01/14 全台詐欺最新數據

