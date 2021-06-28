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Delta病毒毀了暑假！柯文哲嘆「解禁之日」11字喊話：沒冒險本錢

▲▼Delta病毒毀了暑假！柯文哲「很痛苦，我知道」11字喊話：沒有冒險的本錢。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲認為目前沒有冒險的本錢，呼籲民眾繼續待在家並戴好口罩。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Delta變種病毒已入侵，全台繃緊神經防疫。對此，台北市長柯文哲表示，台灣的疫苗接種率不到10%，加上新型變種病毒傳染力強，解禁之日似乎也遙遙無期，呼籲民眾「繼續在家裡待好、口罩戴好」，一起抗疫。

柯文哲28日晚間在臉書發文，表示今天本土病例台北22人，疫情趨緩中，「但，還不到慶祝的時候，因為Delta變種病毒已經侵入台灣」。他解釋，Delta變種像感冒，較少出現味嗅覺喪失，更不易察覺。根據英國的研究指出，Delta比起Alpha病毒⾼出60%的傳播⼒，也讓英國原定的解封日必須再延長，「台灣呢？解禁之日似乎也遙遙無期。」

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣的疫苗接種率仍偏低。（示意圖／記者林敬旻攝）

「很痛苦，我知道」，柯文哲說，他知道三級管制拖久了，除了經濟的損失，人們也開始想念自由，期待不受拘束的活動。暑假到了，四面環海的我們卻連海邊也不能去。上個周末，台北的百貨公司人變多了，這是人之常情，但我也要呼籲大家，「請繼續在家裡待好、口罩戴好」，「目前台灣疫苗接種率不到10%，我們沒有冒險的本錢。」

柯文哲呼籲中央，希望可以儘速採購疫苗，若時間不確定，數量不確定，很難規劃大規模疫苗接種計畫，「把人民生命放在第一位、不忘初心，自有明燈」。

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