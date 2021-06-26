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社會 社會焦點 保障人權

詐團吸金2億　首腦妹只做2個月就幫撈9543萬！離職原因曝

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

菲律賓書龍國際吸金2億，負責人杜禹翰在逃，胞妹判2年半。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

男子杜禹翰、杜凱玲兄妹檔，2016年以菲律賓雙龍國際集團負責人身分，招攬民眾投資號稱高報酬率的「詠澤泰RICH水牛島土地開發案」，在台灣吸金2億多元後，於檢調行動前潛逃出國，被發布通緝。杜女2020年遭押解回台，台中地院審結，認定杜女參與詐騙集團期間共吸金9543萬元，依違反銀行法判2年6月。其哥哥杜禹翰仍在通緝中。

判決書指出，擔任菲律賓雙龍國際集團實際負責人的杜禹翰與妹妹杜凱玲，在北市成立大坵島公司。從2016 年4 月開始，利用一般民眾易受高投資報酬率理財工具吸引心態，對外宣稱「杜禹翰為雙龍集團總裁，該集團旗下設有大坵島公司，主要發展項目為菲律賓博弈產業、新能源標案，以及菲律賓水牛島不動產開發，且已取得菲律賓水牛島市政府開發許可，建有國際機場、國際碼頭遊艇俱樂部、高爾夫球場、五星級飯店、渡假村、水上主題樂園、商城、賭場，整合多方資源開發，錢景亮麗，獲利豐厚可期」，招攬投資客。

杜女等人在飯店等處舉辦多場投資說明會，向民眾講解、推廣投資菲律賓博弈及不動產開發等投資方案。說明每月可有18% 獲利，周周發放紅利，直到領滿200%為止。投資方案共分4級，以單位計算，分為福龍3萬5000元、祥龍10萬元、吉龍16萬5000元以及金龍35萬元，分別可領8%、10%、12%及15%推薦獎金，稱之水牛島方案。民眾可以大坵島公司等帳戶收受投資匯款，或由杜女、許男、劉男等收現金。

據了解，台中地檢署獲報後，立刻指揮新北市調查處搜索約談，但杜禹翰、杜凱玲卻已不在國內。檢方得知杜女前往中國上海，因屢傳不到他們發布通緝令。杜女轉而前往菲律賓以投資移民簽證居留躲藏。所幸調查局、移民署與菲律賓移民局三分密切合作，2020年2月17日在馬尼拉逮到杜女，

適逢當地新冠肺炎肆虐，當地警方先將杜女關押在監獄時間長達2個多月，直到同年4月30日才將她押解回台，移送台中地檢署歸案。

杜女向檢察官與法官辯稱，她哥哥所做的是犯法的事，她做1個月就不想再做，薪資才拿到3萬元。

台中地院審理後認為，杜女出境後，詐騙集團內部資料未見杜女經手任何資金或文件。然而杜女2016年4月8日至同年6月21日參與該詐欺吸金，2個多月下來，就達9543萬元不法所得，已觸犯非法經營銀行業務罪，判她2年6月徒刑，並宣告沒收犯罪所得3萬元。

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