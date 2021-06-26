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殘劑不會變特權公關疫苗　盧秀燕宣布3原則：公平公正公布

▲台中市長盧秀燕。（圖／市府提供）

▲盧秀燕宣布疫苗殘劑採三公原則。（圖／資料照，下同）

記者李忠憲／台中報導

台中再遇「+0」！市長盧秀燕繼日前開放77歲至79歲長輩施打疫苗，26日再宣布，30日上午將開放75歲至76歲長輩，預計下周一、二由里鄰長發放施打通知單。針對殘劑部分，她也提出「三公原則」，公平、公開、公布，請各醫療院所及快打站遵循，以維護民眾權益。

市長盧秀燕今天下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，經過前2日在快打站施打疫苗，市府昨晚盤點AZ疫苗剩餘量約剩8000劑。由於連日來醫護、前線服務人員非常辛苦，需讓他們喘息休整，因此台中市預計6月30日再開設快打站，將開放75至76歲長輩施打疫苗。預計下周一、二由里鄰長發送施打通知單，長輩無須提出申請或預約，請長輩和家人在家等待，收到通知單後按單上的時間和地點接種即可。

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盧秀燕說，針對中央流行疫情指揮中心昨日公布疫苗殘劑處理方式最新指引，台中市滾動更新殘劑施打措施。今日公布殘劑施打「三公原則」，即公平、公開、公布，只要年滿18歲的台中市民皆可預約施打。每個人接種機會「公平」；且預約方式「公開」透明，避免影響民眾接種權益；接種殘劑後也要「公布」施打名單，避免公關或特權疫苗，確保殘劑妥善利用。

她表示，疫苗殘劑指的是每個施打處每日最後一瓶疫苗所剩殘劑，可能只有零星劑量，約莫施打2至3人，並非如民眾所想的可能有幾百劑的殘劑。台中施打疫苗的地方包括醫療院所、衛生所及快打站，未來劑量夠了，也會開放診所施打，希望各醫療院所、衛生所、快打站，乃至將來開放的診所，遵照台中市殘劑施打「三公原則」指引，為民眾施打疫苗。

▲▼台中市長盧秀燕與衛生局長曾梓展說明疫情。（圖／台中市政府提供）

▲衛生局長曾梓展。（圖／資料照）

衛生局長曾梓展說，中央昨日公布每日最後一瓶疫苗「殘劑」施打原則，即日起只要年滿18歲的市民皆可預約候補接種，施打機會對每個人「公平」；配合中央指示，將由各接種地點公告殘劑預約候補登記方式，「公開」透明讓民眾順利接種；殘劑施打後將對外「公布」施打名單，確保殘劑妥善被利用。

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