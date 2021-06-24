理財專家廖泰宇誆投資「乙太幣」海撈3.5億　每月獲利超過2千萬

▲廖泰宇二審遭重判12年。（圖／翻攝當事人臉書）



記者吳銘峯／台北報導

被稱為「理財專家」的廖泰宇，2018年因馬勝金融集團吸金案一審被判刑8年，但他另起爐灶，以「凱莉星球」及「以太世界」等投資方案，標榜投資虛擬貨幣「乙太幣」保證獲利對外招商，在台、日兩地吸金近3億5千萬元，平均每個月不法獲利超過2千萬元。一審將他重判有期徒刑10年8月，上訴二審後，高等法院24日再加重刑期為12年。可上訴。

根據維基百科的資料，「以太坊（英語：Ethereum）是一個開源的有智慧型合約功能的公共區塊鏈平台。通過其專用加密貨幣以太幣（英語：Ether）提供去中心化的虛擬機器（稱為『以太虛擬機』Ethereum Virtual Machine）來處理對等合約。以太坊的概念首次在2013至2014年間由程式設計師維塔利克·布特林受比特幣啟發後提出，大意為『下一代加密貨幣與去中心化應用平台』，在2014年透過ICO眾籌得以開始發展。截至2018年6月，以太幣是市值第二高的加密貨幣，以太坊亦被稱為『第二代的區塊鏈平台』，僅次於比特幣。」

檢調單位2015年間破獲馬勝集團吸金案件，當時為集團成員的廖泰宇也被法辦，但他另起爐灶，對外自稱「廖偉辰」、「Star 老師」，自2017年5月起，先後擔任馬來西亞籍陳姓男子所創設之「凱莉星球」、「以太世界」等投資方案在臺灣之負責人，利用 LINE、微信等通訊軟體設立群組，或召開投資說明會，擔任講師，以保證獲利為由，招攬下線會員。檢調單位破獲後，將他提起公訴。

一審法院審理後，將他重判有期徒刑10年8月。案經上訴，二審高等法院審理後，重新計算犯罪所得，發現他自2017年5月起到2018年9月間遭查獲，短短16個月內，就在台灣、日本兩地吸金達9億6千多萬元，自己也獲利3億4千5百餘萬元，平均每個月不法獲利高達2千萬元。

高院因此痛批，他先前在馬勝集團吸金案中遭起訴，但竟不知悔悟，再以相類手法非法吸收大眾資金，其係本件各投資案在臺之主導者，更係在臺投資者資金最終收取、彙整之人，非法吸收之資金高達9億6千多萬元，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，使投資人蒙受重大損失。二審因此重判他有期徒刑12年，未扣案未扣案犯罪所得3億4,501萬1,100元，也須追繳沒收，並發還被害人。