　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

半年提領2200次！詐騙集團太猖獗　高雄警衝台南抓車手3人組

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前金區一名退休老翁因疫情關係宅在家，結果遭人詐騙78萬元，警方根據監視器畫面追查，在台南一家飯店內抓到人，順利查獲詐騙車手3人組。警方表示，因國內疫情持續嚴峻，民眾待在家中時間變多，反而容易成為詐騙集團下手的目標。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲詐騙集團的彭姓女車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

而這起詐騙案件是發生在4日上午，家住在前金區的61歲王姓老翁接獲詐騙電話，指出他的電話遭人冒用並涉嫌洗錢案，必須將帳戶內的存款交由「檢察官」保管，老翁不疑有他，領出78萬元於當天下午5點左右，交付給一名彭姓女車手，隔天老翁覺得有異並告知家人，這才發覺上當受騙。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲王姓老翁交付78萬給詐騙車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調閱路口監視器，根據彭姓女車衣褲身材等特徵比對下，查出她曾住宿在台南的飯店，9日彭女與另名29歲的陳姓車手再度入住時，順利將2人逮捕。

警方依彭、陳2人的供詞線索，查緝到指揮的28歲李姓女子外，還發現詐騙車手為了誤導警方，先從台北搭高鐵車至台南住宿，再換搭計程車至高雄取款，為了就是要躲避讓查緝，但仍被警方識破，後續將這3人依違反刑法詐欺罪嫌，函請台灣高雄地方檢察署偵辦。

根據高雄市刑大統計發現，今年1月至6月7日為止，高市已被車手提領超過2200次之多，因國內疫情持續嚴峻，民眾待在家中時間變多，反而容易成為詐騙集團下手的目標，接到可疑電話可得多重查證，以防成為詐騙集團眼中的肥羊。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

妳帳戶涉洗錢！高雄婦接「檢察官」來電　雙手奉上30兩金飾

恐怖吃人洞畫面曝！雨彈狂襲山區道路崩毀　他神預測喊停打疫苗

高雄輪椅男困路口摔倒　忘回家的路！小電腦成神隊友

ET快訊
快訊／高雄男13樓墜下！　重摔「3樓平台」無呼吸心跳
菜刀斷喉殺死嬤「氣管動脈全斷」　啃老孫：幫她解脫
日本第2波捐贈疫苗「到最關鍵時刻」　謝長廷晚間說話了
好市多「兩個筆筒」防疫被讚爆！網狂喊+1
快訊／陳寶餘接任參謀總長　6高階將領調任名單一次看
快訊／才併購頂好！家樂福傳「要賣台灣門市」　公司回應了
「蕭家班黑底大哥」入黨　民進黨已發黨證
美女主播接種莫德納疫苗　網一看驚呼「有喜訊」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

赴菲國爬漁船還原機槍掃射52彈道　刑事局方仁義獲鑑識楷模

「未婚妻不理我」韓男偷拍櫻花妹如廁　弄丟賴打自曝：那是針孔

菜刀斷喉殺祖母！氣管動脈全斷　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

半年提領2200次！詐騙集團太猖獗　高雄警衝台南抓車手3人組

「不痛了，爸永遠愛你」3歲童遭虐死解剖　父神情哀傷

快訊／芎林阿嬤午睡遭菜刀斷喉慘死　逆孫電話自首辯「壓力大」

79歲婦打疫苗4天後「翻白眼」昏迷亡　桃園新增2死亡個案

見死不救改判殺人！線勾膠筏爆衝突　漁民亮刀追「釣客絕境落海」

只差1天！新北女大生「誤以為居檢期滿」去上課　今繳20萬罰款

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

赴菲國爬漁船還原機槍掃射52彈道　刑事局方仁義獲鑑識楷模

「未婚妻不理我」韓男偷拍櫻花妹如廁　弄丟賴打自曝：那是針孔

菜刀斷喉殺祖母！氣管動脈全斷　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

半年提領2200次！詐騙集團太猖獗　高雄警衝台南抓車手3人組

「不痛了，爸永遠愛你」3歲童遭虐死解剖　父神情哀傷

快訊／芎林阿嬤午睡遭菜刀斷喉慘死　逆孫電話自首辯「壓力大」

79歲婦打疫苗4天後「翻白眼」昏迷亡　桃園新增2死亡個案

見死不救改判殺人！線勾膠筏爆衝突　漁民亮刀追「釣客絕境落海」

只差1天！新北女大生「誤以為居檢期滿」去上課　今繳20萬罰款

成毅熬10年《琉璃》爆紅　超慘男一被虐十生十世

Lulu調戲選手「看到我會起色心嗎？」　遭秒回「不會」

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

夏至節氣「 3生肖」運氣旺爆　屬龍朋友財運、感情皆心想事成

別輕易嘗試都市傳說！少女「鏡前唸5次名字」慘死鉤下

傳下周取消分流上班　京元電：採陰才能進公司，將分3班居家上班

好心肝百頁調查報告「議員限看30分鐘」　林穎孟：柯文哲信用破產

只用清水洗澡！她親試1年「不會臭」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉

快訊／國票金擬投資安泰銀將議約　已獲日本樂天同意解除「競業限制」

家樂福傳要賣台灣子公司！業者否認：沒有出售任何資產打算

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

社會熱門新聞

即／芎林阿嬤遭菜刀斷喉　逆孫自首：壓力大

男無照騎車　撞垃圾車卡車底身亡

禮服店小姐陪進廁所「背後式」　老司機挨告！監視器揪真相

無照少年撞垃圾車不治　友慟：他努力賺錢很孝順

即／新店10煞持刀狠砍2人再押走！現場血跡斑斑

即／桃園3.7萬移工「87人快篩陽性」　PCR結果出爐

女大生「誤以為居檢期滿」去上課　今繳20萬罰款

嬌妻與網友「人與人連結」　夫怒求償百萬

正宮辛苦求子！小三卻放大絕斷「精」源　她崩潰

您紓困貸款未過！高雄女收簡訊跑銀行「破解心機」

鐵路刺警案判決出　李承翰母：仍未放下

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

工程師為辣媽離婚、賣祖產　她失蹤警挖出「1女尬7男」驚人內幕

轉傳「桃園有超強感染源」！獅子會成員遭罰4萬

更多熱門

相關新聞

南投送件申請了　要採購80萬劑BNT「自行分配」

南投送件申請了　要採購80萬劑BNT「自行分配」

南投縣政府爭取中央開放購買疫苗已進入正式程序：縣長林明溱縣長今表示，接受委託的盛弘醫藥股份有限公司於昨（23）日正式行文衛福部食藥署，申請專案進口80萬劑BNT輝瑞疫苗，並呼籲中央比照「郭董（永齡基金會）和台積電模式」放行，與地方合作齊心抗疫，照顧全民健康。

他見主管狂面試新人...菜鳥嚇瘋：要滑104嗎　

他見主管狂面試新人...菜鳥嚇瘋：要滑104嗎　

家用新冠病毒檢試劑開賣　檢測陽性須再PCR確認

家用新冠病毒檢試劑開賣　檢測陽性須再PCR確認

一張圖解「AZ疫苗副作用」怎麼應變

一張圖解「AZ疫苗副作用」怎麼應變

南投又2長輩接種AZ後猝死　首批8孕婦打莫德納

南投又2長輩接種AZ後猝死　首批8孕婦打莫德納

關鍵字：

詐騙車手疫情監視器

讀者迴響

熱門新聞

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

中小學今年延至9/1開學

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

90噸打樁機倒塌畫面曝！億萬富豪和女兒被當場壓爛慘死

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

更多

最夯影音

更多
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面