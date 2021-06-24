半年提領2200次！詐騙集團太猖獗　高雄警衝台南抓車手3人組

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前金區一名退休老翁因疫情關係宅在家，結果遭人詐騙78萬元，警方根據監視器畫面追查，在台南一家飯店內抓到人，順利查獲詐騙車手3人組。警方表示，因國內疫情持續嚴峻，民眾待在家中時間變多，反而容易成為詐騙集團下手的目標。

▲詐騙集團的彭姓女車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

而這起詐騙案件是發生在4日上午，家住在前金區的61歲王姓老翁接獲詐騙電話，指出他的電話遭人冒用並涉嫌洗錢案，必須將帳戶內的存款交由「檢察官」保管，老翁不疑有他，領出78萬元於當天下午5點左右，交付給一名彭姓女車手，隔天老翁覺得有異並告知家人，這才發覺上當受騙。

▲王姓老翁交付78萬給詐騙車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調閱路口監視器，根據彭姓女車衣褲身材等特徵比對下，查出她曾住宿在台南的飯店，9日彭女與另名29歲的陳姓車手再度入住時，順利將2人逮捕。

警方依彭、陳2人的供詞線索，查緝到指揮的28歲李姓女子外，還發現詐騙車手為了誤導警方，先從台北搭高鐵車至台南住宿，再換搭計程車至高雄取款，為了就是要躲避讓查緝，但仍被警方識破，後續將這3人依違反刑法詐欺罪嫌，函請台灣高雄地方檢察署偵辦。

根據高雄市刑大統計發現，今年1月至6月7日為止，高市已被車手提領超過2200次之多，因國內疫情持續嚴峻，民眾待在家中時間變多，反而容易成為詐騙集團下手的目標，接到可疑電話可得多重查證，以防成為詐騙集團眼中的肥羊。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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