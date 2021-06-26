搶到3台血氧機！一夾「女兒小綿羊」測出88　人夫臉垮：下地獄啦

▲小綿羊測出血氧濃度88！（圖／詹姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

新冠肺炎恐怖之處，就是恐造成快樂缺氧，無奈國內血氧機缺貨，就連民眾轉向國外網站訂購也被卡關。不過有苦主透露，日前花了1550元網購3台血氧機，宅配到家後，確實量了「血氧98、心跳72」，沒想到，老婆好奇夾在布偶的手後，真相崩潰了，氣得原PO臭罵，「無良商人一定會下地獄啦！」

一名詹姓男網友在臉書透露，看著本土疫情嚴峻，想說購買血氧機以備不時之需，上網一搜便跳出廣告「XX藥局，德國XX手夾試式血氧機」，看著尚有庫存，原PO不宜有他，加上下單頁面有專業解說功能，隨即下單三組，打算分別放板橋與彰化的家裡使用。

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直到前天終於到貨，原PO急忙裝上電池，結果伸出手指實際一測「血氧98、心跳72」，讓他心想著「好像很可以！」隨後，原PO拿給家人使用，老婆卻一秒打槍表示，「這個不準有問題！」

▲血氧機買到假貨，原PO崩潰！（圖／詹姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



聞言，原PO也不當一回事，認為只是數字小誤差，結果老婆好奇拿起布玩偶，竟發現血氧機也能測出血氧跟心跳，接著笑虧「你女兒小綿羊是活的，見鬼啦！」

原PO不死心嘗試夾了三次測量，「X的還真的是有數字，還不一樣跳來跳去」，當下才意識到被詐騙了，回到實際的訂購網站，才驚見到貨的機型根本不一樣，且也沒有官方聯絡電話，「我欲哭無淚，難怪一堆人快樂缺氧，用到這個死之前，血氧還是98啊，#無良商人一定會下地獄啦，#小綿羊是活的！」

原PO也向《ETtoday新聞雲》透露，詐騙網站一台價格是950元，若買三入組變1550元，還有苦主私訊透露，在別的網站豪買22台，不過一台售價是290元，由於價格便宜到太詭異，「我輸了，（這種價格）我反而會考慮是不是詐騙！」

▲血氧機還促銷，民眾請勿上當！（圖／翻攝詐騙網站）



欲哭無淚的討拍文曝光後，底下網友傻眼回應，「感謝你替我們做了偉大的實驗」、「原來不止我被騙」、「玩具總動員是真的」、「留給小孩當醫生病人的遊戲玩具吧」、「他們現在應該是休眠狀態，等你們睡著會起來玩耍」、「這太瞎太好笑了」、「網頁的詐騙，很可怕啊」。