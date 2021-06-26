染疫自行車廠董座病情好轉！否認到彰化打牌　真實原因曝光

▲衛生局更正大安區案12476染疫原因。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市26日零確診，市長盧秀燕表示， 市府持續全力防疫，將繼續努力防疫，絕不掉以輕心，持續向疫情抗戰。衛生局長曾梓展也針對大安腳踏車廠68歲男老闆案12476足跡更正說明，該名男子稱自己不會打牌，否認去彰化打麻將，而是去彰化埔心拜訪廠商夫妻才染疫。

台中市今天下午召開疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕表示，今日台中零確診，但防疫工作絲毫不鬆懈，也持續落實疫調工作。盼與民眾一起度過難關，希望「+0」天天報到，共同迎向曙光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長曾梓展則針對大安區案12476說明指出，之前公布的案12476大安區68歲男性，於6月10日確診時因病況危急、插管，無法以電話疫調，家人也不清楚足跡與部分疫調細節，當時經調閱中央傳染病通報系統上的資料，該案就醫病歷註記其5月18日曾參加彰化鄉代麻將聚會(牌友皆確診)，故原推測感染源為此因素。

他表示，案12476病況轉穩定後，主動表示自己不會打麻將，5月中旬曾拜訪埔心協力廠商，廠商曾與個案聯繫表示自己的妻子(案2516)於5月19日確診，該廠商5月24日也確診(案4461)。後來案12476於6月5日前往醫院快篩陰性，9日前往彰化友人住處時，表示走路會喘，因此前往醫院就診，採檢陽性確診，收治住院。

大同大同國貨好～～～



【更多新聞】

►開賓士違停吃早餐遭檢舉 大廠董座竟丟「6汽油彈」砸車洩憤



►割喉牙醫1死2傷！國立高材生3度判無期 遺孀泣：台灣成免死天堂

►高材生割喉牙醫1死2重傷！妹逃死竟做偽證救哥 父也說謊要救兒