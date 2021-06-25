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曾受詐騙易再被騙！詐騙集團手握舊資料　假冒檢警二度坑害

▲▼花蓮玉里分局結合防疫，製作4不宣導告示牌，呼籲民眾面對詐騙應該提高警覺。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼花蓮玉里分局結合防疫，製作4不宣導告示牌，呼籲民眾面對詐騙應該提高警覺。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情三級警戒再度延長，詐騙集團常利用疫情下手詐騙，手法層出不窮，近日國內有許多曾遭受詐騙的被害人接獲自稱檢警來電，表示自己是刑事局某警官或某地方檢察署檢察官已經破獲先前被害人遭受詐騙案件，並將款項已經追回，讓被害人不假思索落入詐騙集團的圈套。

▲▼花蓮玉里分局結合防疫，製作4不宣導告示牌，呼籲民眾面對詐騙應該提高警覺。（圖／玉里分局提供，下同）

玉里分局表示， 詐騙集團上下游分工縝密，手中可能都有曾遭受詐騙民眾的行動電話、款項、匯款地等個資，這些資料可能再流入其他的詐騙集團，當這些集團假冒檢警之名，利用民眾對檢警的信任降低警戒，再告知民眾將有銀行人員主動聯絡並幫助取回款項；民眾容易毫無猶豫配合操作網路銀行，再度損失錢財。

▲▼花蓮玉里分局結合防疫，製作4不宣導告示牌，呼籲民眾面對詐騙應該提高警覺。（圖／玉里分局提供，下同）

玉里分局為了杜絕這類的詐騙手法，疫情期間結合防疫，製作4不宣導告示牌「不群聚」、「不酒駕」、「不受騙」、「不傳帳戶給別人」前往商家宣傳，呼籲民眾落實防疫措施外，同時面對詐騙案件應該提高警覺，遇到可疑電話應該「先留意後掛電話」，再播打「165」、「110」或是轄區派出所電話做求證，才能避免二次受騙。

▲▼花蓮玉里分局結合防疫，製作4不宣導告示牌，呼籲民眾面對詐騙應該提高警覺。（圖／玉里分局提供，下同）

分局長陳蔚文表示，詐騙集團的伎倆，常利用人性的貪婪及弱點，利用三寸不爛之舌的話術博取被害人的信任，讓被害人相信世界上就是有這麼好康的事情，再煽動情緒掩沒理智；當自己一直說服自己這不是詐騙時，其實這個就是詐騙。

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