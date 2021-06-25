吸血版紓困貸款！神力女超人喊當日撥款　失業媽顧小孩慘被騙

記者黃宥寧／台北報導

劣！詐騙集團看準受疫情影響工作停擺的民眾，利用他們急需工作及紓困金心態，想出各種詐騙方法。桃園吳姓男子，在臉書網頁發現民間代辦貸款廣告，以LINE與一名暱稱「神力女超人」聯繫。

▲有民眾因疫情影響頓失收入，詐騙集團竟稱可幫忙申請紓困補助，藉機向被害人收提款卡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對方告訴她，「當日申請就可撥款，但需繳1000元手續費」吳男不疑有他匯款後，沒收到貸款更被加入博奕LINE群組，當下驚覺遭騙了！

疫情間，詐騙集團利用民眾缺錢、缺工作心態，竟想出令人一時無法辨別的詐騙手法，不少民眾紛紛上當受騙，對此刑事局也指出桃園就有2起藉疫情之際騙提款卡及騙錢案例。

桃園市一名40歲陳姓女子因疫情工作停擺，加上小孩停課在家，想找個能夠在家裡做的工作，經搜尋臉書看到家庭代工的資訊，便加入網頁上所提供通訊軟體LINE ID，隨後就有一個暱稱為AMY的客服與她聯繫，在初步瞭解工作內容後，AMY表示，公司有跟經濟部申請協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響事業，也主動稱可以幫忙陳女申請補助，但前提是需要陳女提供提款卡及密碼。

陳女不疑有他就至便利商店依指示寄出，過幾天後沒收到補助，還收到銀行通知金融帳戶已經遭警示，LINE也遭AMY封鎖，這下才驚覺被騙，便到派出所報案。

▼詐騙集團趁疫情嚴峻，絞盡腦汁想出各種詐騙手法 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



另外，桃園市30歲吳姓男子因疫情收入減少有資金需求，在臉書網頁發現有民間代辦貸款廣告，他便依網頁上所留LINE ID聯繫對方，隨即一名暱稱為「神力女超人」的版主就向他宣稱當日申請當日就可撥款，但申請貸款需要先繳納手續費1000元，吳男依對方指示匯款，後來不但沒有收到貸款，竟然還被加入疑似博弈LINE群組，當下也認為自己應該被騙了，便撥打165專線報案。

▼沒申請貸款先噴1000元還被加入詐騙集團創立的博奕LINE群組 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，刑事警察局呼籲民眾，疫情期間如有工作或資金需求，需要求職或申請貸款，千萬不要誤信來路不明的徵才廣告，只要對方要求交(寄)出實體金融卡及告知密碼就一定是詐騙；另申請貸款或補助，請至勞動部官方網站（https://www.mol.gov.tw）查詢是否符合補貼資格，並依指示輸入本人金融帳戶帳號、通訊地址及行動電話，經審核無誤，即可直接入帳。



最後，刑事警察局提醒民眾「165全民防騙」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/165bear）每星期都會根據詐騙被害民眾的報案資訊，整理分析並公布近期的「詐騙LINE ID」，請民眾在與陌生人加LINE之前多加查詢，千萬別把詐騙集團加入好友，有任何疑問也可隨時撥打165反詐騙專線進行諮詢。詐騙集團的話術千變萬化，唯有保持冷靜、謹慎查證，才能有效減低被騙風險。

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