開賓士違停吃早餐遭檢舉　大廠董座竟丟「6汽油彈」砸車洩憤

▲豐原工廠老闆將賓士車違停別人家門口遭檢舉，竟丟汽油彈洩憤。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

自稱退休的豐原某精機公司蔡姓負責人，開賓士車違停在劉男家門口去吃早餐遭對方檢舉並發生口角。蔡男竟趁夜丟6瓶、內含汽油成分液體的玻璃瓶，到對方家中砸壞車鈑金，劉家嚇壞直呼「有人丟汽油彈」報警。台中地院審結，依毀損罪判蔡男4月徒刑，易科罰金4萬元，可上訴。

判決書指出，豐原某金屬精機公司負責人蔡姓男子2020年4月11日上午9點左右，將領租賃車牌的賓士車，停在水源路上一家小吃店旁劉姓男子的工廠兼住家門口，下車用餐，因門口畫有紅線，遭劉男檢舉違停。蔡男同年6月21日白天又將車停在劉家大門前方，剛好劉男小姨子要開車進入前院，引發口角爭執，還引來劉男妻子從屋內出來查看。

蔡男因此心生不滿，當天晚間10點左右，開車到劉家外，竟將6個內有汽油成分液體的玻璃瓶往劉家庭院丟，砸中劉男的小客車，導致後車廂有3處明顯凹陷。劉男趕緊外出查看，發現地放有4瓶玻璃瓶破裂，1酒瓶無破損，另有一瓶高粱醋的瓶蓋處些微滲漏。劉男立刻報警，警方採證後發現蔡男的DNA，循線抓到他並依法送辦。

蔡男自稱已退休，否認丟玻璃瓶到劉男家，辯稱她常去那小吃店吃早餐，難免碰過筷子、杯子、酒瓶，等高粱醋瓶應該是小吃店的。其辯護律師也說，蔡男如果要犯案，怎麼會留下自己的生物跡證。劉男檢舉很多位車主，不知蔡男，可能有人利用蔡男碰觸過的物品來犯案等。但該家小吃店否認說，他們不用那品牌的醋。

劉男說，案發當晚他正在1 樓看客人文件，聽到很大的聲音，第1 聲想說可能外面車禍，第2 聲滿大聲的就跑出來看，接著就陸續幾顆汽油彈丟進來。總共6 個瓶子，其中有4 個破掉，我停在住家前的車有受損。他立刻打電話報警，警員有將這些瓶子帶走採證，有調監視器看，但只拍到1 個人的手臂拿著箱子。

劉男小姨子鄧女說，當天他要把車開進去時，門口擋了1 台偏藍色的賓士。她跟對方說「不好意思，我要進去。」、「這裡是畫紅線，不能停車，而且這裡有監視器。」，對方竟回我說「什麼器也一樣。」之後就不理我，牽著1 個約4 、5 歲的小男孩下車。她姊姊以為她跟對方在吵架，就從屋內跑出來看，那天之後姐姐跟我說「我家被丟汽油彈」。

法官認為事證明確，蔡男想卸責第三人是幽靈抗辯，審酌他僅因小事，就任意損壞他人車輛，朝住家丟擲含有汽油成分液體玻璃瓶，更對居家安全、社會安寧秩序實造成相當程度之震撼及破壞，至今也未達成和解並否認犯行 ，依損壞他人物品罪判4月徒刑，可易科罰金。

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