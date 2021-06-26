遭張顯耀批「疫苗乞丐」　謝長廷反列「4大罪狀」：AZ公司可提告

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前立委張顯耀多次拿AZ疫苗副作用做評論，甚至指責駐日代表謝長廷拿日本不要的AZ疫苗是「疫苗乞丐」，然而卻被爆出他已於5月28日在義大醫院接種AZ疫苗，引起熱議。對此，謝長廷26日列出張顯耀臉書文「四大罪狀」；他舉例，張顯耀在臉書說「台灣注射AZ有146人副作用死亡」，但是否為副作用引起仍需科學查證，只是若依據這項指控，AZ公司可以提出控告。

謝長廷26日傍晚在臉書表示，打疫苗可以防範重症，任何人為自己健康去打，只要不走違法方式，基本上是生物本能的自保，祝福他在疫苗保護下，身體平安健康。不過，高雄市衛生局已經認定張顯耀違法而裁處罰鍰，而張顯耀的臉書文章，也有很多涉及違法問題。

謝長廷列出四點，第一，照片：張顯耀使用他的照片，儘管他不主張肖像權，但拍攝的中央社記者有著作權，擅自使用，已是違法行為，又在上面加上奇怪文字，也涉及道德和變造。

第二，文字：張顯耀說「台灣注射AZ有146人副作用死亡」。這不精確，也許通報有146人，但是否副作用引起，需要科學查證，至少經過解剖的幾位看不出跟疫苗有關，日本美國打輝瑞莫德納也有通報數千多人死亡，也查無因果關係，這點，AZ公司可以提出控告。

第三，誤導：台灣疫苗接種速度緩慢，顯然一些謠言有起作用。如果因為張顯耀的不正確誤導，造成民眾恐慌，不敢去注射，接種率低，延誤防護，那就是傷害他人健康的惡，也涉嫌造謠。惡的力量大於善，社會無法進步，所以必須激濁掦清，加以糾正。

第四，國家利益：日本送AZ的國家還有越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞以及太平洋國家，「AZ乞丐說」一下子駡了這麼多國家，再加上日本，對台灣形象不利，所以必須澄清只是少數人意見。