日本再供台灣100萬劑疫苗　國民黨團：印證無能領導者是全民不幸

▲日本再提供台灣100萬劑疫苗 國民黨團狠酸「無能領導者是全民不幸」。（圖／國民黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

日本外務大臣茂木敏充25日表示，決定追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，也是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批，到今天正好相隔3週。對此，國民黨立法院黨團26日表示，日本提供台灣疫苗令人欣慰，但也印證「無能的領導者是全民的不幸」。

國民黨團提及，日本外務大臣茂木敏充表示將再提供100萬劑AZ疫苗給台灣，繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後，日本又再次伸出援手，這是昨天讓人感到欣慰的消息。

國民黨團指出，2020年台灣人均GDP為2萬8306美元，外匯存高達5400億美元，高居世界第五，但國際疫苗採購量僅有1981萬劑，未進行三期實驗的國產疫苗採購卻高達1000萬劑。

國民黨團說，這種扭曲的比例，讓人懷疑政府的居心，台灣目前疫苗接種率低到僅有7%，這些都是在創造國產疫苗非打不可的條件。

國民黨團認為，如果台灣去年有買到3000萬劑BNT疫苗、向莫德納下單數量提高到1000萬劑、向AZ下單2000萬劑，或者AZ委請代工沒有拒絕，今時今日不僅可以預防疫情爆發，少死超過600條人命，有餘力也可對外援助、善盡國際責任。

國民黨團細數，東洋代理的3千萬劑的BNT疫苗「破局」；3億劑AZ代工「破局」；地方政府要買「卡著」；鴻海要捐500萬劑疫苗，被政府處處刁難「卡著」；就連慈濟要捐疫苗，衛福部長陳時中也跳出來說買太多會困擾「卡著」。

國民黨團質疑，疫苗沒有人在嫌多，世界其他國家搶買、加購，總統蔡英文政府卻狂卡，因此人民要懷疑蔡英文是不是中華民國總統，還是國產疫苗公司的董事長？。

國民黨團批評，因為國際疫苗量太少，大部分的國人仍被迫等著打國產疫苗，蔡英文卻在此時為國產疫苗大開綠燈，以前所未有的EUA標準，拿民眾的生命開玩笑，「現在蔡英文講的那一句話，台灣人會相信」。

國民黨團指出，昨天有餐廳業者下跪，苦求政府給疫苗，許多老店、名店無法支撐每月數十萬、上百萬的虧損，因此無奈、無助被迫收攤關店，這才是現在全台灣的日常。

國民黨團表示，日本作家大前研一曾經說過，「無能的領導者是全民的不幸」，更曾一針見血地說，「一個禮拜若想不出緊急對策，就算花一年時間也想不出來」，這就是現在蔡英文的寫照，更是台灣人民當前的無奈與悲哀。

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