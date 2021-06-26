快訊／陳其邁想了一天的殘劑！她跑診所撲空　預約成功也被取消

▲楊宜璋耳鼻喉科 。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

中央流行疫情指揮中心25日宣布，開放18歲以上民眾預約施打殘劑，各縣市政府陸續公布條件。不過高雄市長陳其邁認為殘劑涉公平性，因此遲至26日才宣布，殘劑以65歲以上長者、1至7類施打對象為優先，有民眾未符合資格跑到診所預約就撲空，而預約成功者則是被取消資格。

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▲高雄市長陳其邁26日下午於防疫記者會才公布殘劑施打原則，有預約成功者因此被取消。（圖／高雄市政府）

記者26日下午到COVID-19疫苗合約基層診所查看，楊宜璋耳鼻喉科4點多有零星長輩來施打疫苗，但到現場預約接種殘劑的幾乎都是中年人，年紀看上去約50至60歲，不過全都被勸退，因為稍早高雄市長陳其邁才在防疫記者會上宣布，診所殘劑會優先留給65歲以上長者。

▲高雄疫苗殘劑優先留給65歲以上長輩，一名50歲婦人跑診所撲空。（圖／記者吳世龍攝）

一名50歲左右婦人下午5點到診所預約殘劑也撲空。她告訴記者，昨天指揮中心宣布可預約接種殘劑，朋友昨天到診所現場有預約成功，不過稍早進去診所預約，護理師說要「65歲以上」才可預約，讓她很傻眼，而且護理師還說，因為市府政策今天才下達，所以他的朋友也被取消預約了。

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