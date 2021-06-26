2國民黨前立委插隊打疫苗　下場竟不同！衛生局曝原因

▲▼國民黨前立委張顯耀、黃昭順陸續遭爆料打特權疫苗。（合成圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨前立委黃昭順、張顯耀陸續遭爆料插隊打特權疫苗，衛生局調查後未開罰黃昭順，26日卻對張顯耀開出最高1萬5000元罰款，對此衛生局也在26日防疫記者會上說明原因。

民進黨立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳曾在5月底爆料，有民眾目擊黃昭順到義大大昌醫院施打AZ疫苗，當時國內疫苗短缺，質疑黃昭順行使特權打疫苗。

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▲黃昭順具有藥師資格，為北市造冊對象。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，日本2度宣布贈送台灣AZ疫苗，張顯耀卻在臉書PO文表示，「日本再捐自己不要的疫苗，台灣不是疫苗難民，就是疫苗乞丐」。這翻言論也惹怒黃偵琳，因為她早在6月初就接獲民眾爆料，張顯耀在5月30日到義大醫院燕巢總院施打AZ疫苗，只是當時高雄疫情嚴峻，她選擇低調不說，但張顯耀偷打疫苗還嫌疫苗，根本是「口嫌體正直」。

不過衛生局調查2案後卻是不同結果，黃昭順未獲處分，但張顯耀吃了1萬5000元罰單。對此，衛生局解釋，2案本質不一樣，黃昭順委員是未在造冊之列接種，依據北市府表達，黃昭順確實是職業藥師，是接種對象之一，指揮中心也說明，只要是符合接種資格者，不限在職業地點接種，但因目前忙於防疫工作，後續還會請當事人說明。

▲張顯耀插隊打疫苗遭衛生局開罰。（圖／記者屠惠剛攝）

至於為何會對張顯耀開罰？衛生局簡任技正潘炤穎說，義大醫院表示，張顯耀為義联集團員工，並且擔任集團兩岸事務委員會主委，除負責該院及整個義大醫療體系的防疫物資調度外，也是該集團疫苗採購小組成員。

但衛生局請義大醫院提出工作證明，包括相關文件影本，義大醫院沒能提出，對照5月28日義大醫院提供接種名冊，顯示義大醫院列冊人員與實際進出人員不符，違反傳染病防治法第29條，得處以新台幣30萬罰款。

「既然他沒有實際出入醫院，當然就沒有接種資格！」潘炤穎表示，參酌張前委員多次發表對於疫苗接種政策之公開說法，顯然悖離於5月28日接種AZ疫苗行為事實，核有違反傳染病防治法第36條未依律定之疫種疫苗資格接種事實，得處以新台幣1萬5000元罰款。

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