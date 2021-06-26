「反疫苗是工作打疫苗是生活」　台灣基進酸張顯耀：打臉比翻書快

▲張顯耀遭爆違規接種AZ疫苗，台灣基進狠酸「反疫苗是工作，打疫苗是生活」。（圖／台灣基進提供）



記者林銘翰／台北報導

前國民黨立委張顯耀遭爆違規接種AZ疫苗，台灣基進26日狠酸，國民黨的「AZ戰隊」又多一人，批評張顯耀「反疫苗是工作，打疫苗是生活」，「上班發文黑疫苗，下班插隊打疫苗，打臉比翻書還快」。

張顯耀遭爆料已接種AZ疫苗，高雄市衛生局26日表示，經調查義大醫院未能提出張顯耀與院方工作相關佐證資料，因此對義大醫院開罰30萬元、張顯耀開罰1萬5000元。

台灣基進指出，美日民主疫苗連環報到，一針下去不只對抗中國病毒，還能幫台灣政治排毒。張顯耀昨天早上才發文表示，「收到這些日本國人拒絕施打的AZ，民進黨政府跟行乞的行為沒有差別」，晚上就被爆料早就在高雄插隊打完AZ疫苗，「上班發文黑疫苗，下班插隊打疫苗，打臉比翻書還快」。

台灣基進批評，國民黨是堂堂最大在野黨，自詡百年大黨，如今一有疫苗報到，只能見笑轉受氣「乞丐乞丐」的喊，剩下幫中國顧足面子的功能，在「乞丐說」上「國共合作」。

台灣基進說，更慘的是對中國來說，這個敗逃到台灣的國民黨根本是雙面黨，「上班幫你顧面子，看似要幫忙推銷『中國疫苗』，結果下班AZ疫苗還是要打」，包括先前的前副總統連戰、前雲林縣長張榮味、前國民黨立委黃昭順、丁守中、國民黨立委賴士葆等，現在再加碼張顯耀。

台灣基進表示，中國人不打中國人，但中國人有別國疫苗，絕對不打中國疫苗；跪著卻毫無忠誠度可言，難怪國民黨被中共官媒評為「要飯的」、「沒戰力」，腦中只有專制下的特權、施捨，才會看不慣民主互惠的友誼；跪了一輩子的人以為站著的人是不勞而獲。

台灣基進指出，民主疫苗不只治病更是照妖鏡，乞丐說與特權疫苗事件，更讓國民黨越來越像跳樑小丑，在國際政治的表態與判斷上完全進退失據，最後只能淪為中國利益的代言黨，與國際政治趨勢完全背道而馳。

台灣基進強調，疫苗作為需求遠大於供給的國際戰略物資，如何獲取憑藉的是國家的綜合外交實力，以及過去積累的盟友關係，包括購買、自主研發、代工、國際捐贈，只要疫苗是安全可救命的，都是可以嘗試的方式。

台灣基進也說，不斷用「疫苗乞丐」來抹黑國際盟友的疫苗捐贈，離間台灣的國際關係，不只可能將拖累台灣取得疫苗的時程，更是極度不尊重第一線外交人員的努力，踐踏台灣得來不易的國際外交空間。

其他人也看了這些新聞...

► 日本再捐百萬劑AZ疫苗 外交部感謝: 堅守正道必獲志同道合的同伴

► 日本100萬劑AZ到貨時間曝光 謝長廷掛保證：這次不會有變

► 日本再捐100萬劑AZ 陳時中：代表指揮中心表達開心與感謝