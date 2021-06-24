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三級警戒延長！民眾出遊計畫全GG　旅館「退訂電話」接到手軟

▲▼民眾「解封夢碎」 旅宿業者「退訂退房」電話狂響。（圖／東森新聞）

▲三級警戒至7月12日，旅宿業者瞬間「退房、退訂」電話接不完。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

指揮中心宣布延長三級警戒至7月12日，導致許多想微旅行的民眾行程紛紛喊卡，旅宿業者瞬間「退房、退訂」電話接不完，也有業者選擇主動與客戶聯繫，協商是要全額退費還是改訂其它日子。據悉，其實大部分業者都願意配合政府措施，但長期封館停業真的堅持的很辛苦，只希望這一波疫情能趕快過去。

台灣進入全國三級警戒後，各地的觀光風景區紛紛關閉，旅宿業者也紛紛自主封館停業，配合政府防疫遏止疫情擴散。由於近期的每天新增確診人數有減緩趨勢，許多人原本以為28日有機會解除三級警戒，不料指揮中心宣布延長到7月12日，讓部分早已訂房，想要旅行的民眾計畫紛紛喊卡。

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三級警戒確定延長後，旅宿業者隨即「退房、退訂」電話接不完，預訂名單也一條一條的刪除，像是宜蘭太平山莊日前曾經傳出，7月周六日的訂房原本都客滿了，如今只好主動聯繫旅客並協助退訂。太平山莊經理黃信偉說，「從6月29日到7月12日的訂房，我們會再逐一通知遊客，全額退訂金」。

▲▼民眾「解封夢碎」 旅宿業者「退訂退房」電話狂響。（圖／東森新聞）

▲太平山莊經理黃信偉。（圖／東森新聞）

其實大部分的旅宿業者都願意配合政府，但長期封館停業真的堅持的很辛苦。花蓮旅館同業公會理事長張琄菡說，「這樣子撐下去一個多月，其實對大家來說都非常辛苦，因為這個期間仍有固定支出及開銷、員工（薪資）等，這些都是我們方方面面要考慮的」。

不過就算未來真的解封，多數民眾覺得要先觀望一下。有人說「當然先把疫情真的穩定，才要出去啊，（就算7月12日解封）我還是不會出去玩，因為你怎麼知道，有多少人是隱性的，大家又一起出去玩，然後到時候又爆發（第二波）怎麼辦。」

中央疫情指揮中心23日宣布，儘管近期新增確診人數有下降趨勢，但是仍沒有符合解封的標準，全國三級警戒延長至7月12日。陳時中說，「警戒事項都跟原來一樣，主要是整體趨勢雖然改善，但沒有達到要求，請大家再忍耐，一起努力」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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