風景區禁群聚、搭車禁飲食！三級警戒5大「交通旅遊限制」一次看

▲搭計程車禁止飲食，且業者須落實消毒作業。（圖／台中市政府提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，全國疫情警戒標準第3級再度延長實施至7/12。交通部指出，同步延長交通旅遊五大限制，如民眾於臺鐵、高鐵，及國道客運(含各轉運站)之各車站付費候車區、各航空站內候機室全部禁止飲食，營運計程車落實全程戴口罩及禁止飲食，各國家風景區、各觀光遊樂業所屬遊樂園區及航港局所有燈塔園區關閉等。

近期疫情稍微平穩，已有不少民眾關不住，假日紛紛出籠到室外走動，交通部觀光局表示，觀光風景區的人流平日旅客數仍少，不過周末旅客數有明顯增多，由於每日都會派員巡視景區，若遇到群聚狀況就會驅離，據統計，平日驅離件數約30到40件，周末假日則可高達100到150件，其中又以北部景區如北海岸、東北角人最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光局表示，每日都會派員巡視風景區室外區域，室內園區則均已關閉，若有群聚狀況就會勸離，而海邊或其他危險路段受到疫情影響已無人管理，因此會暫時禁止民眾進入，避免危險。

▲大眾運輸防疫措施升級。（圖／記者呂佳賢攝）

第三級之交通旅遊防疫措施：

一、 民眾於臺鐵、高鐵，及國道客運(含各轉運站)之各車站付費候車區、各航空站內候機室全部禁止飲食，場站內餐飲區應採實聯制，鼓勵外帶。

二、 以上各場站每小時清潔消毒1次；每天收班後深度清潔消毒。

三、 配合彈性上班，臺鐵區間車及捷運進行人流管制，分散尖峰人流(配合異地或遠距辦公，彈性時間)。

四、 各國家風景區、各觀光遊樂業所屬遊樂園區及航港局所有燈塔園區關閉。

五、營運計程車落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

▲因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。（圖／記者湯興漢攝）