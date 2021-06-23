三級警戒延長「不意外」！醫曝「1隱憂」：目前沒解封的條件

▲三級警戒再次延長，醫師表示，台灣目前真的沒有解封的條件。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土確診個案數趨於穩定，甚至出現雙位數的案例數，民眾原期盼三級警戒可在28日解封。不過，近日北農群聚感染爆發，目前已累計54人確診，而指揮中心今23日也宣布，三級警戒再次延長。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書表示，目前真的沒有解封的條件，「若這時候開始鬆懈，之前的努力將功虧一簣」。

謝宗學醫師23日在臉書表示，很可惜今天確定病例上升至104例，雙北以外地區染病人數明顯增加，而這「是否跟端午連假返鄉有關？還要等疫調結果出爐才能知道。」他也認為，全國三級疫情警戒維持至7月12日並不意外，「目前真的沒有解封的條件，各地仍然有許多感染源不明的本土病例，若這時候開始鬆懈，之前的努力將功虧一簣。」

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▲指揮中心23日宣布全國三級警戒延期。（圖／指揮中心提供）

謝宗學透露，他已將暑假預約住宿全部取消，更直指即使7月12日三級解封了，暑假也不敢帶孩子出門遊玩，「因為隨時可能再度爆發大規模社區疫情。」

對於立陶宛政府22日宣布，將向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，謝宗學也在臉書表達感謝，「很感謝立陶宛贈送我們 2 萬劑疫苗，台灣將有 1 萬人因此受惠。這幾年堅守民主陣營和廣節善緣的努力，厚積而薄發，外交成果在這段時間完全顯現。」

▲立陶宛宣布援助台灣2萬劑AZ疫苗。（圖／立陶宛推特）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日宣佈三級警戒再延長到7/12。陳時中直言，「情況還沒達到要求。」專家和各縣市政府都認為目前病例數仍多，尤其有群聚感染，沒有放鬆本錢。他同時透露，必須要找出一個趨勢和可以控制的情況下才可以逐步解封。

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