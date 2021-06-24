三級警戒再度延長　李艷秋「我們必需忍耐」：但，疫苗呢？

▲資深媒體人李艷秋。（資料照／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

記者杜冠霖／台北報導

國內三級警戒再度延長至7月21日，資深媒體人李艷秋表示，誰都知道，沒有疫苗，解封也是沒有意義的，「是的，我們必須忍耐，但忍耐的前提是，請清楚告訴我們：疫苗呢？」

李艷秋23日在「李艷秋的新聞夜總會」臉書貼文指出，三級警戒延長，政府要大家繼續忍耐，「繼續忍耐沒有疫苗、工作不保、商家倒閉、社會一片驚恐猜忌的日子嗎？還是要繼續忍耐政府好棒棒，好多國際好朋友，國際外交大成功的大內宣？」

李艷秋說，在疫苗不充足的時候，國外的做法大致是除了醫護及公共運輸人員優先外，其餘依照年齡排序，如此最公平，也最容易掌握數量，政府卻奇怪的用職業分類造成許多亂象。

李艷秋指出，因為用職業區分，造成對職業別的歧視，最荒唐的是，有一類維持社會機能正常運作者，「請問我們的老百姓，哪個不是兢兢業業在維持社會機能正常運作？這種分類讓人民驚覺，原來認真上班、乖乖繳稅、照顧家庭，在政府眼裡根本排不上隊。」

除了疫苗施打順位外，李艷秋認為，疫苗網路預約制也有極大爭議，她指出，政府開放第八類65歲至74歲接種，但是這個年齡層有將近200萬人，預估只有其中的30%可以打，政府如何「挑選」這60萬人呢？據說要用網路搶約，「你可以想像政府高傲的舉起手鳴槍，長者們加上他們的晚輩們奮力上網衝刺，搶到的歡欣鼓舞，搶不到的唉聲嘆氣，有哪個政府會這樣作賤自己的人民？這不是我們的基本權利嗎？為什麼被炒作成政府施捨，人民要感恩戴德呢？」