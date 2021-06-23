自由電子報遭惡搞！假網站「冒名陳時中」騙投資　刑事局要查

▲刑事局已經受理調查，將追查假網站一案。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局23日接獲《自由時報》報社求助，因為有詐騙集團假冒電子報網頁，使用假網址刊登「陳時中給經濟復甦提供了一個解決辦法…」但連結內容卻是常見的投資吸金詐騙網站。根據警方蒐證，詐騙集團已經透過類似手法，假冒自由電子報刊登詐騙資訊，目前清查發現惡意網站IP都設在海外。自由時報23日派員正式向刑事局報案提告，警方也呼籲民眾多查證切莫因假訊息被騙造成財損。

▲詐騙集團再次假冒自由電子報假新聞意圖吸引民眾投資吸金。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局受理該案清查，歹徒設立自由電子爆網頁，佯裝新聞謊稱「國內企業家透過線上投資交易獲利」假訊息，經警方追溯，發現該網站IP位於北美、歐洲等地，且內容還有其他惡意假網站連結，藉此規避警方追查。

警方透露，這個假投資網站會要民眾註冊個資後，利用信用卡、金融卡進行線上儲值，藉此騙取民眾匯款、信用卡付款資金，呼籲民眾切莫上當。

警方指出，假網站中雖然以台灣繁體字撰寫，但用語卻是常見的大陸對岸用語，偽冒手法相當粗糙，不排除是對岸網軍、詐騙集團刻意設立，藉此混亂台灣局勢。

目前刑事局已緊急通知網路電信商，阻斷偽造自由電子報的惡意網站、刪除付款頁面連結，也鎖定犯嫌臉書帳號，會調閱資料展開後續追查。

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