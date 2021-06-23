快訊／造謠雙北「化學兵藥劑非常毒」　假訊息源頭13人抓到了

▲網傳陸軍化學兵到雙北全面消毒的訊息，已經被國防部駁斥為謠言。（合併圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情在台灣大爆發之初，網路上傳出一則謠言，指陸軍化學兵將在新北市和台北市全面消毒，「藥劑非常毒」，「吃外食要小心謹慎」，一度引發雙北居民和商家恐慌，經國防部駁斥為假消息後，調查局循線找到造謠的黃姓女子以及後續轉發的共13人，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《社會秩序維護法》移送台北地檢署偵辦。

雙北地區在5月15日進入三級警戒，前一晚網路開始流傳一段文字，「今天(指14日)晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎」。

▲黃姓女子等13人在LINE群和臉書轉傳假消息被約談法辦。（圖／調查局提供）

謠言還提到「這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎。」

國防部立即駁斥並澄清，化學兵使用的是1:50的稀釋漂白水，對人體沒有直接傷害，且主要針對有疫情出現地區與地點進行消毒工作，並非對雙北全面性消毒。

調查局台北市、台中市、福建省調查處聯合追查，從黃姓女子為起點，陸續追溯到上層來源共13人，他們分別透過臉書及LINE的家長會群組、家族群組、百貨群組、宮廟群組等管道看到這個假訊息後，未經查證就持續轉傳，造成民眾恐慌，13人遭調查局約談後後，都已交由北檢偵辦。

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