醫預測下一波疫情「落在10月」！陳時中：戒慎恐懼，一步步做好

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台大感染科前主治醫師林氏璧預測，「下一波疫情可能會落在秋冬10月」。對此，指揮官陳時中在記者會上表示，大家都會有某種程度的預測，不過，依然是戒慎恐懼，一步步做好。

林氏璧引日本疫情為鑒，從去年的四波疫情來看，以日本的防疫強度，兩波疫情間隔約4～5個月，但其實也不獨日本，看過去一年世界各國，滿多有同樣情況，甚至更長。他也以此估計，「我們的下一波可能會落在秋冬的10月」，一不小心當然還是可能爆發。「不管政府會做收緊或是開放，大家稍安勿躁，我認為重中之重還是疫苗的覆蓋率。如果下一波大的會發生在10月左右，在那之前把我們的疫苗覆蓋率盡量衝高，是當務之急。」

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對此，陳時中也在記者會上被問及，是否有推測下波疫情為10月？他說，大家都會有某種程度的預測，當然都是戒慎恐懼，只能一步步做好。

陳時中說明，知道延長三級警戒衝擊會很大，因此也不排除可做滾動式的檢討，一定會在合理範圍內，有調整也不會開放太大，因應疫情變化，對於大家提出的建議，會以合理性跟需要性來做考慮。

▲有醫師預測，下波疫情可能落在10月。（圖／ETtoday資料照）