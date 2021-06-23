台南首創AI智慧防疫分流系統　大聲公廣播自動示警

▲台南市經發局長陳凱凌表示，AI智慧防疫系統透過「智慧分流」，當人流達到橘燈以上或發現有未戴口罩民眾時，便會開啟連續廣播模式，提醒民眾自律配合管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提供市民安全安心購物環境，台南首創「AI市場智慧分流」，媒合國家高速網路計算中心與南天數位電視，共同研發「AI智慧防疫系統」，利用影像辨識技術來估算場域人數及是否有配戴口罩，若發現未戴口罩或是採購人潮到達警戒時，系統會自動啟動「大聲公廣播」示警，大幅提升防疫管控效率，減輕人力負擔。

台南市長黃偉哲表示，從新聞上常看到看到有人不戴口罩被熱心民眾舉發或勸導，顯見民眾的防疫意識是很高的，不過還是有少數人因疏於注意或是惡意未佩戴口罩，因此市府特別建置AI智慧防疫系統，希望可以透過電腦來計算人潮，或是善意的提醒民眾要佩戴口罩，不過黃偉哲也強調，防疫工作需要大家共同努力，盼民眾能自動自發遵守防疫規範，自律也要他律。

經發局長陳凱凌表示，AI智慧防疫系統透過「智慧分流」將各市場人流狀況分為綠燈、橘燈、紅燈共3階段，綠燈代表民眾可以正常前往採買，橘燈代表人潮稍多警示，紅燈則代表已達擁擠警戒，不建議前往。系統透過即時影像可快速計算人數多寡及是否有配戴口罩，當人流達到橘燈以上或發現有未戴口罩民眾時，便會開啟連續廣播模式，提醒民眾自律配合管制。

經發局指出，目前AI智慧防疫分流系統已在新營第1公有市場、麻豆市5公有市場、佳里中山公有市場、六甲公有市場、新營中正路黃昏民有市場及新營客運新營總站等6處試辦，消費者只需在家透過手機或電腦上網（http://140.110.17.180/pImg/）即可輕鬆掌握市場人流狀況。

另外，有鑑於北農群聚案件，黃偉哲要求強化台南市境內批發市場的清消，除了相關人員要進行篩檢、施打疫苗之外，場域清消也要執行，即便沒有確診案例傳出，但預防性清消也是勢必要做的。

環保局長謝世傑報告指出，台南市以「全面有效 重點加強」的方式執行環境清消，除了1千7百多場次的全市大清消以外，市府另針對交通場站人潮聚集處及公家機關及學校做全面性的清消作業，6月份共計973場次。在重點加強清消的部份，則包括確診者足跡的清消（2021年截至6月22日止）共計217場次；大型及中小型疫苗接種站及37區衛生所的事前清消及每日接種後全場域清消共計534場次。

另，針對台南市59處公有市場及58處私有市場，環保局採每週至少消毒1次的方式，截至6月22日前共計清消602處次；另也加強消毒市場足跡共計22處次。

黃偉哲感謝市府人員協助做市場清消，呼籲各市場的管理人員和自治會也能實施自主性的清消，黃偉哲表示，全市有為數100多個市場，不能單靠市府人員做清消，加上近期登革熱防治工作也如火如荼進行中，人力有限，盼市場也能進行自主管理，共同抗疫。

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