台南中華醫大通過豪大雨考驗　53年來首度不淹水

▲台南市長黃偉哲23日上午至中華醫事科技大學，視察三爺溪排水工程防汛整備情形，中華醫大校長曾信超感謝黃偉哲市長治水有方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日受梅雨滯留鋒面及西南風影響，豪大雨侵襲南台灣，為確保市民免於淹水之苦，台南市長黃偉哲23日上午至中華醫事科技大學，視察三爺溪排水工程防汛整備情形，中華醫大校長曾信超感謝黃偉哲市長治水有方，黃偉哲要求水利局加速辦理當地防洪工程，以利在2022年汛期時發揮更好排水防洪效能。

台南市長黃偉哲表示，感謝中華醫事科大提供場地與協助，也感謝第六河川局、水利局人員的努力，讓三爺溪整治工程及相關水利設施順利展開到位，目前初步通過第一波梅雨的考驗，市府會持續做得更好，盡可能將整治工程提早完工，讓中華醫事科大及三爺溪周邊區域再也不淹水。

校長曾信超推崇市長黃偉哲治水有方，中華醫事科大過去53年來年年被淹，今年0605豪雨24小時累積雨量達68mm，因為整治工程加高堤岸及布設抽水機，總算不再淹水，十幾萬校友非常感動。

為積極應對本週的短延時強降雨，水利局已於6月21日開設水災三級應變中心，並與各公所保持密切聯繫，確實掌握全市降雨及災情狀況。水利局表示，23日視察的三爺溪排水流域為台南市較易淹水的區域，目前萬代橋上游瓶頸段護岸整治工程已全數完工，並設置6座抽水站，常水位已較往年降低1.1至1.5公尺。

市府也已爭取水利署前瞻計畫經費約31.55億元，辦理萬代橋下游河段至二仁溪匯流口治理工程，並與中央分工合作力拼2022年全部完工，預期可使三爺溪水位下降達1.77公尺，而三爺溪沿線橋樑也陸續辦理改建。

水利局長韓榮華表示，萬代橋下游河段至二仁溪匯流口治理工程共約11公里，預計於明年9月完工，全段整治完成後，排水渠道最寬可達60公尺，可達到10年重現期保護標準，25年不溢堤。三爺溪排水除了主流整治外，支流大灣排水也在經濟部水利署的補助下完成全段整治及浚深，大灣排水保全水準已提升至25年重現期距保護標準。

水利局指出，因應本週豪大雨來襲，三爺溪排水應變處置有二：1、中華醫事科大及仁德橋下游右岸：預佈移動式抽水機，避免內水積淹。2、三爺溪中下游治理工程（萬代橋至後壁厝排水口）：五、六工區目前施工中，依破堤案件申請備妥防汛機具及備料作好防汛應變。

黃偉哲強調，治水沒有最好，只有更好，防汛就是目標管理，市府會持續努力改進過往淹水問題，做好治水防洪工作，早日讓全市民眾都能擺脫洪患之苦。23日三爺溪防汛視察，包括第六河川局長陳建成、水利局長韓榮華、中華醫事科大校長曾信超等人士到場關心。

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