台南23日無確診　屏東、高雄3位確診台南足跡完成清消

▲台南市長黃偉哲指出，台南連8天+0，屏東縣及高雄市個案已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心23日公布全國新增104例本土確診病例，台南無新增個案，惟屏東縣個案14298，高雄市個案14300及14302等，台南市已完成疫調足跡清消完成。

台南市長黃偉哲指出，台南連8天+0，惟屏東縣個案14298，曾於6月11及18日上午9至11時前往台南市佳里區法旨宮，衛生局已匡列2位廟方人員及2位個案友人進行自我健康監測並安排採檢。

高雄市個案14300及14302在6月11日上午11時餘駕車到台南市醫院回診，12時到永康區中華西街俗俗的賣生鮮超市停留約30分鐘，以上相關場所皆已完成清消。

台南市生局長許以霖指出，中央流行疫情指揮中心6月22日說明，各地方政府自費施打第一劑AZ疫苗之對象，第二劑以公費實施接種，5月9日前施打第一劑自費AZ疫苗的市民朋友，請至成大醫院施打公費第二劑；5月9日前施打第一劑公費AZ疫苗者請至各區衛生所、13家疫苗責任醫院，或特約診所施打公費第二劑。

許以霖局長指出，台南市今年3月起陸續獲中央撥配AZ疫苗，3月22日展開AZ疫苗接種作業，6月12日至22日，130700劑中累計已接種122209劑（約94％），此外，250萬莫德那疫苗，中央預計下周才會配發，數量並不確定，預計開放1-8類打。

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