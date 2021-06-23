台南連日豪雨安南區防汛道路地基塌陷　安南警冒雨封閉戒護

▲台南地區連日豪雨，導致長和路1段2巷大洲一號橋至永安橋間防汛道路地基塌陷一個大洞，市警三分局與相關單位及時發現，冒雨管制封閉該路段以維人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日梅雨鋒面再臨，氣象局22日上午針對台南市等9縣市發布大雨特報，安南區部分地區因強降雨導致零星低窪區域排水不及積水，並導致長和路1段2巷大洲一號橋至永安橋間防汛道路地基塌陷一個大洞，所幸台南市警三分局與相關單位及時發現，冒雨管制封閉該路段，並有效疏導車流以維人車安全。

市警三分局表示，長和路1段2巷為市區及安南區民眾往來新市、善化方向之重要道路，因22日強降雨，於下午3時35分許，該路段大洲一號橋至永安橋間防汛道路地基塌陷，產生一個大坑洞，所轄三分局和順派出所立即派員至現場協助相關單位管制、封閉該路段，並於大洲一號橋及永安橋設置交通崗以指揮車輛改道行駛，疏導車流，有效降低下班時段車流壅塞之情形。

目前，施工單位已緊急進行路面填補，避免路基流失，預計23日上午施灌混凝土填補路基，但仍需待數日評估路基穩固方能開放通行，台南市警三分局提醒往來新市、善化及南科用路人務必提前出門，改道往永康、新市或善化、安定方向行駛。

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