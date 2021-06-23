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台南和順轉運站動土開工　打造安南運輸新地標

▲台南市安南區「和順轉運站」23日舉行開工動土儀式，預訂2023年完工後，可滿足生活、觀光、賽事等公共交通需求，所附設的商業空間更可帶動周邊發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區「和順轉運站」23日舉行開工動土儀式，預訂2023年完工後，可滿足生活、觀光、賽事等公共交通需求，所附設的商業空間更可帶動周邊發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區公共建設再添新地標，市府在歷史博物館及亞太棒球訓練中心特區規劃興建的「和順轉運站」23日舉行開工動土儀式，預訂2023年完工後，可滿足生活、觀光、賽事等公共交通需求，所附設的商業空間更可帶動周邊發展。

台南市長黃偉哲相當重視安南區的交通發展，也指示交通局積極向中央爭取補助發展地方公共運輸。和順轉運站耗資 1.2億元打造，其中中央補助逾半約6500萬元，除提供市區公車停靠，亦規劃商業空間，並「超前部署」預留未來銜接先進運輸系統的彈性空間。

▲台南市安南區「和順轉運站」23日舉行開工動土儀式，預訂2023年完工後，可滿足生活、觀光、賽事等公共交通需求，所附設的商業空間更可帶動周邊發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，雖然疫情仍未完全平息，但各項建設仍積極推動，和順轉運站於23日開工動土，維持不群聚、不辦典禮的原則，簡單隆重的儀式下，祈求工程平安順遂，未來工程期間亦將嚴格要求工地各項防疫措施。

交通局局長王銘德指出，和順轉運站基地位於安南區長和路，週邊臨近台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心、及新興住宅區，公共運輸需求日增。安南區長期以來缺乏公車的主要核心節點，和順轉運站除現有18路、20路等公車路線，未來亦將規劃周邊路網，連絡安南醫院、台江文化中心、鹽行、安順、和順等重要節點。亦可配合棒球訓練、賽事需求，提供賽季期間轉乘接駁服務，打造地區型的交通中心。

▲台南市安南區「和順轉運站」23日舉行開工動土儀式，預訂2023年完工後，可滿足生活、觀光、賽事等公共交通需求，所附設的商業空間更可帶動周邊發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王銘德說，新型態的轉運站不僅有交通功能，和順轉運站以多元機能觀念規劃，在近1公頃的用地範圍內，打造地上3層鋼構與鋼筋混凝土造的複合型建築，並參考「安南十六寮」的在地意象設計建築本體獨特造型語彙，內部約有170 坪的商業空間，可提供附近景點消費飲食需求，另規劃有停車格機車78席、汽車38席，無論轉乘或消費停車均十分便利。

▲台南市安南區「和順轉運站」23日舉行開工動土儀式，預訂2023年完工後，可滿足生活、觀光、賽事等公共交通需求，所附設的商業空間更可帶動周邊發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市公共運輸處處長吳俁之指出，和順轉運站為工程工期490日曆天，預計2022年11月完工，工程開工後將同步啟動轉運站營運招商，期能於2013年正式啟用。

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