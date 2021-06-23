台南新增3例施打疫苗不良反應個案　2人氣喘送醫1人死亡

▲台南市衛生局長許以霖說明新增3位疑施打般苗不良反應個案，3名女性都是住在護理之家，2人施打疫苗後有喘的現象而送醫，另名87歲失智女子過世，3案均通報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局長許以霖指出，台南23日新增3位疑施打般苗不良反應個案，3名女性都是住在護理之家，42歲、78歲等2人施打疫苗後，有喘的現象而送醫救治，另名87歲失智女子21日過世，3案均通報中央CDC進行調查釐清。

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許以霖局長說明指出，1位是42歲女性，有慢性病史，6月15日接種，22日因會喘而送醫院救治；另外一位是78歲的肺氣腫、慢性肺阻塞病變的女性，6月17日接種，6月21日也是因為會喘而送醫院救治。另外一位是87歲失智長期臥床的女性，6月17日接種，21日被發現過世。所以有3個疑似打疫苗不良反應個案，衛生局都有通報，其是其中一位很不幸的過世。

台南市長黃偉哲指出，關於疫苗施打部分，他請醫生再評估被施打者的身體狀況，能夠稍微做一點篩檢的部分，如果當事人真的是因為年紀過大，而且本身有慢性疾病或一些狀況，還是可以勸當事人可晚一點施打，還是說身體狀況好一點再施打，這部分請醫療院所醫師多幫忙。

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