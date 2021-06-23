台大金山分院感謝各界捐贈物資　力挺第一線醫護團結齊心抗疫

▲台大金山分院感謝新北市扶弱公益協會捐贈物資。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為新北市萬里、金山、石門及三芝等四區的重要醫療重心，一肩扛起北海岸新冠肺炎篩檢及治療的重責大任。院長張志豪代表院方，感謝各界力挺第一線醫護人員的暖心善舉，大大鼓舞第一線防疫人員的士氣，彼此體諒帶來更多溫暖、更多關懷的力量。

台大醫院金山分院表示，感謝企業及善心人士捐贈物資，新北市議員李坤城、國立臺北科技大學材資系教育基金會、新北市私立藥師山社會福利慈善事業基金會、千禧之愛健康基金會、遠雄文教公益基金會、公益信託林堉璘林陳寶月宏泰教育文化公益基金、台北市華僑國際獅子會暨台北市大直居民、新北北海岸扶輪社鄭百善社長暨全體社友。

▲台大金山分院感謝信義房屋捐贈物資。

另外，新北市扶弱公益協會、台灣玩具圖書館協會、信義房屋暨全體同仁、美德向邦股份有限公司、維義事業股份有限公司、信孚產業股份有限公司、至森科技股份有限公司、華新麗華股份有限公司、金恩成鐵材有限公司、樹根生命禮儀公司、台北市內湖區明湖國小609班、雙北防疫專戶（Tiffany）、靖瑜平價海鮮。

曹記燒臘小館、金山飲茶小舖、金山區QQ堡、CoCo都可（新北金山店）、石門區草里社區、鄭家三姊妹、Emmy追劇時間、張茵琇、吳冠鋆、劉玉玲、張瑋庭、黃楷庭、鄭家財、林寶鳳等及各界善心人士，力挺台大金山分院，成為醫護人員強而有力的後盾！

台大醫院金山分院院長張志豪表示，疫情尚未平息，大家仍需堅守崗位，戰戰兢兢，台大醫院金山分院目前仍需各界的慷慨援助，欠缺的物資為快篩試劑、PCR檢測儀器、病房設備如負壓排氣風扇、生理監視系統主機等，如有捐贈意願請洽台大醫院金山分院院長室電話：02-2498-9898轉2303。

▲台大金山分院感謝新北北海岸扶輪社鄭百善社長暨全體社友捐贈物資。

▲台大金山分院感謝雙北防疫專戶Tiffany捐贈物資。

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