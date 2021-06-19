▲基隆嬤驚呼「怎麼這麼快」，林右昌曝關鍵因素2分鐘打好1位。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（19日）起提供80歲（原住民70歲）以上長者施打疫苗，市長林右昌上午特別前往暖暖區施打站視察時，有阿嬤對於疫苗施打效率相當驚訝，問林市長「怎麼這麼快？」完全沒有新聞報導裡，外縣市大排長龍的情況出現。林右昌則表示，基隆可以2分鐘打好1位，關鍵因素就是前置作業做得好，讓長者不用在現場久候。

林右昌則表示，市府在規劃之初就希望長者停留時間越短越好，因此事先將疫苗施打意願書跟評估書，由里長送到家戶，讓民眾可以先填寫好，來到現場後由工作人員確認簽名、資料完備，這是跟其他縣市很大不同之處，也是在基隆可以快速施打疫苗的重要原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲很多長者除了肯定施打的效率，對於寬敞的施打空間也都表示滿意。

林右昌說，在這兩波疫苗施打過程中，很多長者除了肯定施打的效率，對於寬敞的施打空間也都表示滿意，尤其醫護人員穿著隔離衣，在這樣的環境裡面工作也比較舒適。前一波施打大概有6成左右的施打率，至於機構的部份也全部都施打完畢，包括先針對工作人員施打疫苗，接著是社工人員，機構住民的部分在18日也已經施打完畢，不管是在醫院或是外面機構目前都已經執行完成。

林右昌指出，今日起針對80歲以上的長者施打疫苗，醫師在施打之前都會特別詢問是否有相關疾病史或是過敏史，確認是否適合施打疫苗，另外他也貼心提醒長者們，在施打疫苗之後可能會有一些免疫反應，所以還是要多休息、多喝水，注意健康狀況。另外上一波85歲以上長者施打過程中，本市有1名長者回家後，覺得身體不舒服而去就醫，不過醫生認為跟疫苗可能沒有直接相關。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

新北金山一家7口染疫...廣篩432人2確診 急匡列200餘人今快篩

快訊／金山猛爆6例 快篩隊搶進3hr掃200人「2陽性秒驗PCR」

獨／金山沙灘20男女無罩下海爽玩 被勸竟靠「外」車牌護身回嗆

獨／直擊萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人 網喊：就像戰場砲擊