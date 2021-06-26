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手機跳通知「有接觸到6分鐘！」　苦主傻了：社交距離APP有用欸

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO被APP通知有與確診者接觸6分鐘。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情爆發時，指揮中心就在推「臺灣社交距離App」，以科技輔助記錄過去14天內的接觸史，不過有人質疑，確診者是否真的會如實回報，質疑到底是否有用。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「原來臺灣社交距離這個APP還真的有用欸」，透露APP通知他「6/21有跟確診者接觸到6分鐘」，引發一陣討論。

這位網友26日在PTT發文，文中貼出截圖，只見他打開「臺灣社交距離App」，上面顯示的並非平常的「與確診者資料比對無接觸」、「請繼續保社交距離」，而是紅色字體框住的「與確診者資料比對有接觸」，下方則顯示現在原PO該做的事，包括「冷靜面對」、「自主健康管理」、「發生健康狀況」等等。

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▲▼台灣社交距離APP。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲APP顯示無接觸。（圖／記者鄺郁庭攝）

原PO補充道，他當時吃著消夜，結果手機突然跳出「臺灣社交距離App」的通知，內容就是「6/21有跟確診者接觸到6分鐘」，回想起來，認為是21日去醫院快篩與PCR時，有陽性確診者坐在附近。除了驚訝「臺灣社交距離App」真的有在作業之外，原PO也頗為擔心與無奈「現在窩該怎麼辦，好像也只能自主健康管理模式先啟動了……」

貼文一出，其他網友也驚呆，「這時間區塊不妙ㄛ」、「6分鐘超久」、「藍芽連得到表示你們很近」、「記得每天量體溫啊」、「哇！所以還是有用的」、「保重，注意身體狀況」、「早就刪了」、「這APP是沒問題的，但實務上沒有安裝的強制性，確診的可能有裝的不到一成，所以只能是多一個參考、自己確診可以在不過多曝露隱私的情況提醒跟你有接觸過的人。」

「臺灣社交距離App」是由衛生福利部疾病管制署與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）合作開發，原理是利用手持裝置的藍牙訊號強度，偵測使用者間接觸的距離與時間，以科技輔助記錄其過去14天內的接觸史。

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