屏東驚現Delta變異株…888人急採檢！「444快篩+212PCR」結果出爐

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

中央疫情指揮中心25日證實，屏東一對從祕魯返台的祖孫（案13332、13333），感染印度變異株Delta病毒，目前相關本土個案還有住在祖孫隔壁的親戚兼鄰居、自營計程車司機等共7人確診。由於確診個案都集中在枋山的楓港、善餘兩村，縣府緊急安排2村村民進行採檢，25日部分採檢結果出爐！

▲屏東快篩站26日湧現排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

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屏東日前新增自營計程車司機(案14298)確診個案，乘客(案14409)、同住友人(案14407)及其孫(案14408)也同時確診，而案14407隔壁鄰居兼親戚是2位來自台中市的嬤孫（案13332、13333）。這對嬤孫由秘魯返國後，搭乘防疫計程車直接到(案13332)娘家空屋居住，25日遭證實感染印度變異株Delta病毒。

▲屏東確診個案關係圖。（圖／屏東縣政府提供）

由於屏東確診案例集中在枋山的楓港、善餘兩村，屏東縣政府也緊急安排村民優先進行篩檢，2村人口數共1967人，截至25日止，共444人進行快篩，快篩結果均為陰性，另有212人進行PCR，結果也為陰性，仍有232人仍在檢驗中。

26日上午快篩站也湧現排隊人潮，一個快篩站一上午的篩檢額度約為200人，卻來了超過300名鄉親，屏東警隨即協助發放號碼牌，請領取到200號以後的鄉親，下午再前往快篩站進行採檢。