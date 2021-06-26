　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東驚現Delta變異株…888人急採檢！「444快篩+212PCR」結果出爐

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

中央疫情指揮中心25日證實，屏東一對從祕魯返台的祖孫（案13332、13333），感染印度變異株Delta病毒，目前相關本土個案還有住在祖孫隔壁的親戚兼鄰居、自營計程車司機等共7人確診。由於確診個案都集中在枋山的楓港、善餘兩村，縣府緊急安排2村村民進行採檢，25日部分採檢結果出爐！

▲▼屏東快篩站湧現排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東快篩站26日湧現排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東日前新增自營計程車司機(案14298)確診個案，乘客(案14409)、同住友人(案14407)及其孫(案14408)也同時確診，而案14407隔壁鄰居兼親戚是2位來自台中市的嬤孫（案13332、13333）。這對嬤孫由秘魯返國後，搭乘防疫計程車直接到(案13332)娘家空屋居住，25日遭證實感染印度變異株Delta病毒。

▲▼自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東確診個案關係圖。（圖／屏東縣政府提供）

由於屏東確診案例集中在枋山的楓港、善餘兩村，屏東縣政府也緊急安排村民優先進行篩檢，2村人口數共1967人，截至25日止，共444人進行快篩，快篩結果均為陰性，另有212人進行PCR，結果也為陰性，仍有232人仍在檢驗中。

26日上午快篩站也湧現排隊人潮，一個快篩站一上午的篩檢額度約為200人，卻來了超過300名鄉親，屏東警隨即協助發放號碼牌，請領取到200號以後的鄉親，下午再前往快篩站進行採檢。

ET快訊
福建今增4例境外確診「全是台灣人！」　澳門對台入境也升級
獨／「威剛科技」包機送員工到關島打疫苗！每人補助10萬　內部
快訊／台積電、永齡完成簽署　正式代表台灣洽購BNT疫苗
屏東自強號旅客口吐白沫倒地！　緊急送醫
快訊／新北最大屠宰場8人PCR確診！肉品市場720員工全面快
手機跳通知「有接觸到6分鐘！」　苦主傻了：社交距離APP有用
撐不住！捷運旁知名火鍋店6/29結束營業　即起出清餐具

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Delta病毒侵台！孫大千「5點建議」喊話政府：確實超前部署

台大「帥哥畢業生」遇人生低潮　教授一句話點醒他：Never give up

獨／「威剛科技」包機送員工到關島打疫苗！每人補助10萬　內部信曝

自強號旅客口吐白沫倒地！台鐵確認「與疫情無關」：是癲癇發作

全家人採檢「6歲女兒確診」！護理師見1幕哭了：看一次心就痛一次

外界送餐點慰勞！護理師「忙到沒空吃」曝心聲：希望拿去幫遊民

台大首辦線上畢典　管中閔道別畢業生：大家都要小心哦

屏東驚現Delta變異株…888人急採檢！「444快篩+212PCR」結果出爐

越南妹曝「京元電移工伙食」！配菜僅蛋+3塊肉　怒：你們吃嗎？

手機跳通知「有接觸到6分鐘！」　苦主傻了：社交距離APP有用欸

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

Delta病毒侵台！孫大千「5點建議」喊話政府：確實超前部署

台大「帥哥畢業生」遇人生低潮　教授一句話點醒他：Never give up

獨／「威剛科技」包機送員工到關島打疫苗！每人補助10萬　內部信曝

自強號旅客口吐白沫倒地！台鐵確認「與疫情無關」：是癲癇發作

全家人採檢「6歲女兒確診」！護理師見1幕哭了：看一次心就痛一次

外界送餐點慰勞！護理師「忙到沒空吃」曝心聲：希望拿去幫遊民

台大首辦線上畢典　管中閔道別畢業生：大家都要小心哦

屏東驚現Delta變異株…888人急採檢！「444快篩+212PCR」結果出爐

越南妹曝「京元電移工伙食」！配菜僅蛋+3塊肉　怒：你們吃嗎？

手機跳通知「有接觸到6分鐘！」　苦主傻了：社交距離APP有用欸

時隔多年！蘋果重啟備受爭議的愛爾蘭數據資料中心計畫

Delta病毒侵台！孫大千「5點建議」喊話政府：確實超前部署

中共百年黨慶傳「百名台人」出席　陸委會：不得參加傷害主權活動

賈永婕曝受證嚴法師「加持一件事」！爽喊：可以說嘴一輩子

福建今增4例境外確診「全是台灣人！」　澳門對台入境也升級

這一趟真的很關鍵！　蕭美琴曝美國莫德納運台秘辛

智慧城市科技防疫　台南首創公車站AI智慧防疫系統啟用

快訊／上海復星找侯友宜二度談50萬劑BNT破局　新北駁斥：根本沒會面

台大「帥哥畢業生」遇人生低潮　教授一句話點醒他：Never give up

三級警戒延長恐釀「另類災情」？　立院法制局提醒正視心理壓力

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

生活熱門新聞

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

鴻品牛肉湯遭1星負評洗爆　鄉民出手幫補血

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

快訊／桃園總醫院爆30確診　今起暫停門急住業務14天

新北男接種完隔天中風！醫：跟疫苗無關

阮經天姑婆加國返台見不到103歲母

高雄淹水影片「邊拍邊喊救命」　一句話引爆千人論戰

APP跳通知「有接觸到6分鐘」！苦主傻了

南部豪雨開炸！2縣市晚間被灌爆

履歷寫「拍11年AV」！　女優成功轉職坐櫃台

獨／高雄西服店慘了！衛生局怒查「假訊息」

更多熱門

相關新聞

全家人採檢「6歲女兒確診」！護理師見1幕哭了

全家人採檢「6歲女兒確診」！護理師見1幕哭了

一名護理師分享在快篩站遇到的故事，全家人驗PCR，結果年紀最小的6歲妹妹確診了，因為年紀小需要有家屬陪同，但媽媽還有9歲的姊姊要顧，後來奶奶出現將姊姊帶回家；媽媽皺起眉頭，跟姊姊交代事情，並拿錢給奶奶，整個過程妹妹不吵鬧，乖巧的模樣讓原PO落淚，呼籲大家多忍著點，不要出門玩樂。

外界送餐點！護理師曝心聲：更希望給遊民

外界送餐點！護理師曝心聲：更希望給遊民

超狂！頭城掛帆布「宜蘭人都在家，你來幹嘛」

超狂！頭城掛帆布「宜蘭人都在家，你來幹嘛」

台中警4天取締近6000件超速　713萬噴飛

台中警4天取締近6000件超速　713萬噴飛

聯亞新冠疫苗解盲在即！早已是美二期臨床試驗「追加疫苗」

聯亞新冠疫苗解盲在即！早已是美二期臨床試驗「追加疫苗」

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染屏東印度Delta快篩祕魯PCR

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁深夜有動作

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

大牙在家身材走樣！PO泳裝照哀喊「真的很嚇人」

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

立陶宛人沒你想得好！當地人：幹嘛送疫苗？

鴻品牛肉湯遭1星負評洗爆　鄉民出手幫補血

百萬網紅直播走光！換衣玻璃反射「脫光光全被拍」

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

熊熊錄影遭騷擾「男星冒生理反應」

柯佳嬿「居家煮菜照」激辣！

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面