悶壞了！邀友打家庭麻將消遺被檢舉　警上門揪5人群聚函送裁罰

▲台南警方查獲家庭麻將，5人違反三級警戒群聚規定，依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南第四分局25日接獲民眾檢舉，指安平區建平十七街內民宅疑有聚賭情事，警方據報前往現場查處，發現屋內有4女1男，其中4人在打牌，該5人都是朋友關係，雖無賭資抽頭情事不涉賭博罪，惟顯然已違反防疫三級警戒不得群聚之規定，5人依違反傳染病防治法規定函送衛生局裁罰。

據了解，魏姓屋主，以為僅1桌不會被發現，孰料社區民眾眼尖，發現疑似有賭博群聚，心生疑惑恐防疫破口而報案。當警方上門時，發現屋內多達5人，且都非親屬關係，在蒐證後依法處理。魏民直呼因宅在家過久發慌而邀約朋友消遣，遭開罰真的得不償失！

安平警自疫情啟動三級後，對於防疫移處案件大多以外出未戴口罩或疏忽未確實戴好口罩而遭檢舉、稽查開單26件居多，員工下班後群聚用餐、外籍移工群聚及群聚打麻將17件次之，營業場所違反實聯制規定9件再次之，顯示仍有許多民眾心存僥倖。

四分局長甘炎民亦呼籲，中央流行疫情指揮中心已宣佈全國再同步維持疫情三級警戒延後2週至7月12日止，民眾務必配合共同防疫，除應停止室內 5 人以上，室 外 10 人以上之聚會；亦應外出時全程佩戴口罩、 配合實聯制，如有違反戴口罩規定者可依傳染病防治法處3000元以上1.5萬元以下罰鍰；另違反停止室內5人以上、室外10人以上聚會規定者，也將可能處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

四分局亦提醒相關八大行業也勿暗地營業，警方都有規劃防疫稽查專案勤務，若遭發現有違反營業者亦將從嚴移請相關主管機關予以裁罰，切勿心存僥倖，造成防疫破口。

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