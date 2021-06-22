快訊／基隆護理之家2住民染疫　3採PCR「第4次轉陽」均無症狀

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（22日）公布國內新增本土個78案例，確診死亡個案新增6例；基隆市增2例，累計共284人染疫。2例確診個案中，1男1女為護理之家高風險住民，先前3次採檢陰性，第4次定期採檢確診，均無症狀。

林右昌表示，22日CDC公布基隆2例確診個案，（案14215）60多歲男性，護理之家高風險住民，機構紅區高風險匡列對象，預防性移至衛福部基隆醫院收治，先前3次採檢陰性，第4次定期採檢確診，無症狀；（案14222）50多歲女性，護理之家高風險住民，機構紅區高風險匡列對象，預防性移至衛福部基隆醫院收治，先前3次採檢陰性，第4次定期採檢確診，無症狀。

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林右昌指出，基隆市確診個案，已連續8天維持在5例以內，不過病毒非常狡猾，呼籲大家仍要做好自身防疫工作，把疫情守穩。他強調，「同島一命」北北基桃是共同生活圈，沒有辦法分割，只要其中一個城市沒有緩下來，就絕不能鬆懈，一旦鬆懈就會讓大家一個多月來的辛苦前功盡棄，面對當前疫情跟病毒的威脅，沒有鬆懈的本錢。

▲22日基隆公布2例確診個案。（圖／基隆市政府提供，下同）

▲22日基隆市新冠肺炎疫情處理情形。

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