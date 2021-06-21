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北農爆群聚甩鍋「一半來自新北跟基隆」　林右昌怒斥：很不爽！

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

台北農產運銷公司群聚感染擴大，20名員工、18位批發市場、零批場攤位承銷商確診，整個工作場域共計47人確診，據了解，還有7名派遣工也確診，但未列入計算當中。有關北農群聚事件，21日柯文哲甩鍋說有一半確診者都來自新北跟基隆，「不知道侯市長聽到這說法，吞不吞得下去？」基隆市長林右昌怒斥：「很不爽！」

林右昌指出，基隆有2位染疫市民是北農的員工，因在北農上班染疫，1名是帳務人員， 1位是包裝人員。2位都是基隆市府自己做疫調，才知道他們在北農工作而染疫，最後把詳細疫調結果回報給CDC。而這是在6/12日，也就是10天前的事情。

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林右昌表示，北農第1位確診案例是在5/20日，到現在已整整1個月，這已經是北農內部第3波感染事件，柯市長的確輕忽了市場防疫的重要性。另外，台北市府今天說，6/19日有找基隆跟新北開會，林右昌說，柯市長跟台北市政府說謊！「6/19日根本沒有跟我們開會，6/19日沒有，6/19日之前沒有，6/19日之後到現在也沒有。」

有關市場防疫的事情，林右昌說，一直苦口婆心地在提醒大家，市場是最大的破口。基隆市一直用很大的力氣在市場防疫工作，有確診案例就斷然休市，進行清消；利用身分證尾數進行人潮分流，所有的攤商及消費者採取實聯制；以及採取「雙罩一套」最高防疫標準。現在北農發生如此大的群聚案件，還在持續延燒當中， 影響的不止是台北市，包括了全台灣。

關於防疫的重點，林右昌有幾個中肯的建議提供給柯市長：第一、立即要求在北農工作與消費的人員，採取「雙罩一套」防護規格；第二、所有工作人員全部做PCR 採檢，因事態緊急，唯有直接 PCR才能準確的掌握北農的疫情狀況。現在，6/28日全國能不能解封、三級降二級，關鍵就在柯市長！

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