快訊／新北男15天前就有症狀！同住友人發燒染疫　他匡列採檢才確診

▲高雄市長陳其邁23日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市23日新增9例本土個案，為疫情三級警戒以來，最多確診數的一天。其中2例分布於旗山區，感染來源為設籍於新北市的案14302，曾有北部活動史再回到高雄，傳染給同住友人案14300。衛生局回溯個案發病時序，發現新北男在8日就出現症狀，甚至2度就醫，不過卻是同住友人發燒後，匡列採檢才發現確診。

衛生局表示，案14302為一名設籍於新北市的40多歲男子，5月6日至20日曾回戶籍地淡水區，期間曾到水果市場採購；回到高雄後，31日又搭乘客運、高鐵830車次往返北高，6月8日在高雄期間出現症狀。

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直到11日，案14302和同住友人案14300一起到台南看診，當天來回，當時並沒有採檢，醫師僅開立呼吸道藥物，12日案14302又自己去看醫生。

這名新北男的友人，案14300在19日出現發燒、嗅味覺異常等，經採檢後，於21日確診，CT值14.75。隨後衛生局匡列相關密切接觸者，才將案14302匡列採檢，22日採檢確診，CT值25。

衛生局表示，這起群聚感染時間推定在28天前，約五月底被感染，推敲可能就是新北足跡所造成。

衛生局也公布2人公眾場所活動足跡，包括旗山老街、旗美水果行以及三民區九如一路的小北百貨，以上場所已經進行全面消毒。

▲▼確診2男足跡 。（圖／高雄市政府提供）



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